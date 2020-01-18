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低溫「降得很乾脆」鄭明典：這次是全台有感大陸冷氣團

2020-01-18 08:20聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

位於台北市的氣象局低溫從昨天深夜10時50分就降到14度，符合大陸冷氣團的標準（≦14度），之後一路維持13度左右的低溫。

位於台北市的氣象局的低溫從昨天深夜10時50分就降到14度，符合大陸冷氣團的標準...
位於台北市的氣象局的低溫從昨天深夜10時50分就降到14度，符合大陸冷氣團的標準(≦14度)。圖／取自中央氣象局網站
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中央氣象局副局長鄭明典說，低溫「降得很乾脆」，其他地方也有明顯降溫，這是一次全台有感的大陸冷氣團影響。

根據氣象局的觀測，於清晨3時30分降到最低的13.0度，這是入冬以來第四波。台北市到上午8時左右回到14.0度。氣象局說，今夜至明（19日）晨將是第二段最冷時間點，這段期間由於大氣環境轉乾、風力轉弱，輻射冷卻效應會更加明顯。

氣象局冷氣團低溫

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