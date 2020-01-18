清晨北台灣剩10度 吳德榮：今晚明晨還有下波低溫

今天清晨3時30分位於台北市的氣象局低溫降至13.0度，已符合大陸冷氣團的標準（≦14度），為入冬以來第四波。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，大陸冷氣團影響至明天清晨，但下周一清晨輻射冷卻仍會帶來極低的氣溫，需注意。

今天清晨是第一段最冷的時間點，中央氣象局說，根據實際觀測，台南以北及東北部地區低溫僅12至14度，尤其新北市及桃園局部地區出現10度左右低溫，高屏及花東低溫約15至17度。

吳德榮指出，最新（17日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天起漸轉乾冷，東半部仍有局部短暫雨；北台灣氣溫明顯偏低，其他地區早晚氣溫亦很低。今晚明晨、苗栗以北平地最低溫將降至10度左右，台北市及其他地區平地的最低溫、也大約在11至13度，要特別注意保暖。

他說，第四波大陸冷氣團影響至明（19日）晨，明日白天氣溫略回升，但早晚仍然很冷。下周一（20日）白天氣溫漸升，東半部偶有局部短暫雨的機率。

年關將近，吳德榮說，下周二至年初一（21至25日）台灣在暖空氣內，各地大多晴朗穩定，天氣逐日回暖，白天舒適至微熱、早晚涼，中南部晨間易起霧，僅東半部偶有零星短暫降雨的機率。至於春節期間，各國模式皆模擬出天氣將有變化，但變化的時間點差異甚大，顯示預測的不確定性還很大。

氣象局說，白天北部及宜花高溫回升有限僅17至19度，屬於整天偏冷的天氣型態，台東高溫約21、22度，中南部23至25度。另外，北部3000公尺以上高山路段有結霜發生的機率，前往山區活動、行車請多留意安全。