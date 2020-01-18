北部低溫下探11度 周日白天開始回暖

中央氣象局說，下周五除夕又將有冷空氣報到。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中央氣象局說，昨受大陸冷氣團南下影響，到今天清晨是最冷時刻，北部空曠地區下探十一度，周日開始回暖，但下周五除夕又將有冷空氣報到。

氣象局預估，這波冷氣團影響中部以北、東北部低溫落在十二到十四度，北部空曠地區下探十一度，南部及花東十五到十六度。周日清晨因受到輻射冷卻影響，氣溫也偏低，可能和今天清晨類似，之後開始回暖。除夕到大年初一將有新一波冷空氣下來，預計北部、東半部有局部短暫雨。