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北部低溫下探11度 周日白天開始回暖

2020-01-18 00:35聯合報 記者曹悅華／台北報導

中央氣象局說，下周五除夕又將有冷空氣報到。 圖／聯合報系資料照片
中央氣象局說，下周五除夕又將有冷空氣報到。 圖／聯合報系資料照片
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中央氣象局說，昨受大陸冷氣團南下影響，到今天清晨是最冷時刻，北部空曠地區下探十一度，周日開始回暖，但下周五除夕又將有冷空氣報到。

氣象局預估，這波冷氣團影響中部以北、東北部低溫落在十二到十四度，北部空曠地區下探十一度，南部及花東十五到十六度。周日清晨因受到輻射冷卻影響，氣溫也偏低，可能和今天清晨類似，之後開始回暖。除夕到大年初一將有新一波冷空氣下來，預計北部、東半部有局部短暫雨。

冷氣團氣象局低溫

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