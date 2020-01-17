運動創新加速器成果發表 展現潛力新創商業模式

教育部體育署、交大產業加速器中心及以色列運動創新產業聯盟HYPE共同經營的臺灣運動創新加速器，今天在角落文創舉辦第3期計畫成果展示活動。

此次共招募13個優秀具潛力的國內外運動新創團隊，包含設計足球訓練與娛樂型足球體驗的俄羅斯團隊FOOTBOT、健身與下注社群的香港團隊Stryde，開發運動員數據分析平台的紐西蘭團隊Komodo Monitr、運動社群數據分析平台的印度團隊Fanlytiks、遊戲虛擬物品交易平台的馬來西亞團Gameconomy，經營個人皮拉提斯健身場的以色列團隊Freelates以及研發無人機整合軟體的新加坡團隊Red Dot Drone；6個國內團隊包含從事棒球訓練分析的Jingletek(勁格貝爾運動科技)、業餘籃球社群與數據分的Pickups(奧鵬國際)，研發360度直播與VR實境的DP smart(達標智源)、AI投籃訓練機的NiceSun(昇昕企業)，設計自行車室內虛擬道路訓練的Uniwill Technology(志合)以及按摩槍與輕型設計專利的Deepunch(震藝科技)。