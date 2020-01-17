聯合線上公益尾牙 歡慶20有你派對　

聯合線上執行長孫志華與瑞柑國小表演師生們合影。記者季相儒／攝影 分享 facebook

聯合線上今晚（1/17）在晶宴會館舉辦年終尾牙，除了延續回饋社會公益初衷，今年也是聯合線上屆滿 20周年的尾牙晚宴。活動開場由來自新北市瑞柑國小的11位學生們，表演韓國流行歌曲《Roly-Poly》，以輕快、充滿活力動感的舞蹈，搭配俏皮、可愛的表情為尾牙晚宴揭開序幕；緊接著則是由員工們輪番上陣表演，從雙人肚皮舞表演、樂團組曲表演、Talk Show到流行熱舞，表演內容精采度破表，觀眾席的掌聲、歡笑聲與安可聲不斷，尾牙全場嗨翻了！

瑞柑國小位於新北市瑞芳區，地屬偏遠，全校76名學生。在2017 年就曾受邀至聯合線上尾牙表演，由舞蹈社和長笛社的學生，以悠揚的笛聲和動感的流行舞步，與兩百多位聯合線上的員工歡度年終尾牙。今年，則是由瑞芳在地資深、享譽國際的育化民族舞蹈團蔡佩芸老師指導，由11位舞蹈社的學生們，以韓國流行舞曲的風格進行編舞，讓學生有機會在尾牙舞台上，展現課業之餘多元才藝的自信與成果。

聯合線上執行長孫志華表示，我們秉持企業回饋社會的初衷，已連續五年舉辦公益尾牙，今年是公司成立屆滿20周年，仍會持續發揮媒體的正向影響力，以傳遞幸福、傳播愛的精神，透過溫暖、熱情的尾牙表演，不只犒賞員工，同時也響應社會公益，關懷弱勢與偏鄉孩童，更期待全體員工新年度的亮眼表現。

今年尾牙晚宴主題為「udn 20有你派對」，在Dress code 則著重富豪時尚典禮風，除了服裝上同仁們都打扮得金光熠熠、耀眼動人之外，最值得一提的是，有不少員工自發性的準備表演活動，同仁們無不使出全身解數，而賣力表演的專業程度令人驚豔，完全不輸給專業的藝人或歌手，盡情的展現自我，讓台下的觀眾們看得讚不絕口、掌聲歡呼聲連連，精采度完全不輸演唱會等級，為尾牙晚宴增添不少歡樂、賓主同歡！

聯合線上20周年尾牙晚宴響應公益，邀請瑞柑國小舞蹈社學生表演動感舞蹈。記者季相儒／攝影 分享 facebook

聯合線上20周年尾牙晚宴響應公益，邀請瑞柑國小舞蹈社學生表演動感舞蹈。記者季相儒／攝影 分享 facebook