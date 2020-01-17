周末北部將出現12至13度低溫 新北市民要做好保暖措施

愈晚會愈冷！中央氣象局說，今天受到大陸冷氣團南下影響，各地逐漸轉冷，北台灣高溫只有16到18度，北部及東北部天氣明顯轉冷，且要留意局部短暫雨。今天入夜到明天清晨是最冷的時刻，下周日開始回暖，到下周五除夕又將有冷空氣報到。

新北市迎風面部分地區將出現短暫雨，今晚入夜至週日清晨這段時間，北部沿海空曠及近山區有11度左右低溫發生的機率，三峽、林口、貢寮有機會出現攝氏12至13度以下的低溫。

新北市長侯友宜特別提醒市民朋友，白天在戶外工作、活動時應注意保暖，入夜後更為寒冷，溫差大，家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護。

新北市災害防救辦公室主任、副市長謝政達強調，年長者及心血管疾病患者起床時，動作應該放慢，並加上保暖衣物，如晨間外出活動時，請先評估自身狀況，做好保暖措施；同時要求長照管理中心及相關社福機構加強照護年長者健康狀況。有鑒於民眾常在天氣寒冷時將門窗緊閉，呼籲市民或賃居者在使用瓦斯熱水器時務必保持室內外通風，避免一氧化碳中毒。