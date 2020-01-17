抗議取消！台鐵工會爭福利津貼勞資達共識

台鐵企業工會去年爭取員工生活津貼比照軍公教，交通部核定報行政院後遲無下文，台鐵工會原計1月20日號召千名台鐵員工上街抗議，不過工會指出，交通部今天派員到公會溝通協商，以「各機關員工福利措施推動原則」辦理，由台鐵局推動，工會指出，雖然協商內容未達預期標準，但決定「先求有、再求好」，今天宣布抗議取消。

台鐵長期人力不足，低薪難留人才，雖然多數員工有公務員資格，但由於是採資位制，薪資比高普考公務員低，也無法享有軍公教福利。台鐵今年五月向交通部爭取比照軍公教福利津貼，包括包括結婚、生育可領2個月薪俸補助，父母及配偶、子女死亡時，可分別領5個月與2個月薪俸補助；子女教育爭取國中小補助500元、高中職最高補貼1萬8900元、大學最高補助3萬5800元。

不過，該案去年報行政院後無下文，台鐵企業工會近來喊出1月20日下午將號召千名員工上街抗議，也將衝擊春節疏運。對此，工會今天表示勞資已達成共識，包含子女教育以公立學校級別定額發給、生育及結婚各有兩個月薪俸額補助，喪葬採台鐵局新額表中間值（約第23級）計算定額發給，全案台鐵局預算員額之員工適用。