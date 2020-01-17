捷運環狀線新北產業園區站銜接機捷 可預辦登機

交通部核准新北捷運環狀線營運，1月19日將開放試乘，新北捷運局預估，捷運環狀線每日運量將達11萬人次；新北市交通局表示「準備好了」，14站都建置YouBike租賃站，也增加停車空間，新北產業園區站將可預辦登機，還有4條公車接駁路線將調整。

交通局長鍾鳴時指出，桃園機場捷運線A3站（新北產業園區）原規畫留有預辦登機設施空間，新北環狀線通車後啟用，屆時新北市民可直接轉乘連通，在站內使用預辦登機及行李託運服務。交通局針對A3站大型轉運站計畫進行評估中，期帶動當地金融、觀光產業建設和發展。

鍾鳴時表示，捷運環狀線串聯多條大台北捷運線，全線14座車站中有8座可轉乘其他捷運路線，包括大坪林站（轉乘松山新店線）、十四張站（轉乘安坑線）、景安站（轉乘中和新蘆線）、中和站（轉乘萬大線）、板橋站（轉乘板南線）、新埔民生站（轉乘板南線）、頭前庄站（轉乘中和新蘆線）、新北產業園區站（轉乘機場捷運），能疏散搭載乘客密集程度。

交通局綜合規畫科表示，交通局在環狀線全線14座車站各增設YouBike租賃站，總計有383柱；建置3161個自行車停車位、985個汽車停車位、7465個停車場機車停車位，及3575個路邊機車停車格。