中研院公布陳慶士學倫案懲處 十年內不得申請合作計畫

2年前，中央研究院前特聘研究員陳慶士遭美國俄亥俄州立大學公布調查涉及違反學術倫理，中研院今天公布調查結果與懲處方案。中研院表示，陳慶士十年內不得申請及合作本院各類學術活動及研究計畫、不得使用院內學術行政資源、不得兼任本院各項職務；過去任職中研院期間學術績效不得評為第二級以上。因此，中研院將追回這段期間的相關獎金。

陳慶士於美國俄亥俄州立大學（OSU）任職期間發表之研究論文，經OSU認定有多起變造數據等違反學術倫理之行為，並於2018年3月30日公布調查報告。

中研院指出，該案歷時1年8個月的嚴謹審議，經二級倫理委員會審議確定，陳慶士違反「本院研究人員及研究技術人員倫理規約」第5點規定，其任職本院期間發表的22篇論文中有4篇論文涉及數據及影像造假，違反學術倫理規範。

中研院表示，其懲處措施為：十年內不得申請及合作本院各類學術活動及研究計畫、不得使用院內學術行政資源、不得兼任本院各項職務；過去任職中研院期間（2014年8月至2018年3月）學術績效不得評為第二級以上。據此，中研院將追回這段期間的相關獎金。

中研院表示，學倫案件嚴重損及學術形象，更負面影響國家學術競爭力。此次中研院除嚴謹的調查處置外，也強化事前預防機制，積極捍衛學術研究的基本價值。本院自106年成立「研究誠信提升計畫」 （Program for Promotion of Research Integrity, PPRI），強化研究倫理教育機制，並提供研究誠信諮詢服務，院內外人士已辦理14場講座及訓練課程，逾千人次參與。另外也在公務人員學習平台上架8堂中、英文線上課程，內容包含學術倫理常見爭議、智慧財產權、掠奪性出版、英文改寫及作者列名等面向。

此外，中研院也強化國際合作，去年年6月參與第六屆世界誠信大會，掌握最新學倫標準，盼讓謹守本分、兢兢業業的同仁了解什麼可以做、什麼不能做，積極加強學術倫理的審議、維護及教育宣導。