心血管病人出國旅遊 搭機別忘了帶急救用藥

50歲陳姓男子最近到大陸出差，突然胸口疼痛，立刻使用「救心丸」耐絞寧舌下含片保住一命，返台後感謝醫師提醒。台中慈濟醫院心臟內科醫師楊峯菁表示，春節連續假期將至，心血管病人出國旅遊，急救用藥一定要隨身帶，以免意外發生。

楊峯菁說，陳男曾有冠心病史，所以會建議他隨身帶著舌下含片，幸好病人聽了話，隨身攜帶急救用藥，也真的派上用場，救回一命。他提醒心血管慢性病人，春節假期搭機旅行，該注意的事一項都不能省。

春節假期，是許多人全家出遊的好時機。楊峯菁說，部份心血管疾病病患不合適飛航旅程，包括近期曾發生心肌梗塞、曾有難以控制的嚴重高血壓，血壓大於180/120mmHg的病人或深靜脈栓塞、心臟衰竭代償失調者、未控制的心律不整者，或是2周內曾發生腦中風者，一定要聽醫師的話，千萬不要鐵齒。

楊峯菁說，有些病人忙於出國忘了帶藥，有的誤以為海關不會放行，不敢隨身帶藥而是放行李箱托運，或帶了藥，卻忙著欣賞風景忘記服用，甚至有些病人已經出現胸口悶痛不適，還強忍等回國再就醫。