影╱家長注意！後向式兒童安全座椅延長到2歲 9月上路

國內偶有幼兒乘車未使用安全座椅、安全帶受傷，由於0至2歲幼兒頸部尚未發育完整，事故時會因「甩鞭效應」使脖子斷裂，交通部今天宣布完成預告修正「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」，幼童乘坐後向式幼童安全座椅，從1歲延長至2歲，違者可處1500元至3000元，9月1日上路。

據統計，從2014年至2018年每年約有1至兩件0至2歲幼童未繫安全帶或未使用安全座椅死亡，但每年都有20至37件0至2歲幼童因此受傷，其中又以0歲在這五年間受傷件數最多。

交通部表示，國內12歲以下兒童乘坐小型車因未使用保護裝備（安全帶、安全座椅）造成之傷亡人數不低，依據美國兒科醫學會研究，因0至2歲幼兒脖子頸還沒發育完整，所以當事故發生時，會因為「甩鞭效應」使脖子斷裂，造成傷亡，因此後向式乘坐之安全性將高於前向式。

為此，經濟部標準檢驗局參酌學者專家、業界廠商意見，並衡酌國際趨勢與產業現況，已修訂CNS11497使用後向式兒童座椅重量之規定，交通部去年6月邀請專家學者、相關單位，針對修法初步達成共識，規畫幼童應乘坐後向式幼童用安全座椅年齡從1歲延長至2歲，2歲以下幼童必須安置在車輛後座的後向幼童用座椅。

路政司專委李昭賢表示，2歲以上、4歲以下且體重在18公斤以下之幼童，應乘坐於車輛後座之幼童用座椅，並優先選用後向式幼童用座椅為宜，以提升兒童搭乘小型車之安全性，草案已去年12月2日依法制作業程序完成預告，外界並無條文修正意見，後續將配合經濟部標檢局制定產品規格檢測實施日期在確定，初步敲定9月1日實施。