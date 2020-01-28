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兒子想看「小綠人」！日本作家來台灣旅遊 手繪圖做足準備

2020-01-28 12:20聯合新聞網 綜合報導

2019年日本來台觀光旅遊人次突破200萬人，許多日本人成為台灣迷、台灣通，不只因為珍珠奶茶、九份山街，更因為台灣有舒適又便利的生活環境，大受日本旅客的好評。

日本作家橫峰沙彌香也是其中一位。沙彌香原本是在日本演藝圈內以模特兒身份發展，自從2014年結婚以後，開始轉型成為作家，以輕鬆塗鴉的方式，描寫育兒過程中發生的各種趣事和心聲，而獲得許多讀者的好評。2018年出版的《夏威夷豆仔旅行》（暫譯，《まめ旅 in ハワイ》）中，便以沙彌香帶著2015年出生的長子「豆仔（まめ）」和長女「夢子（ゆめこ）」在出國旅行為題材，描述了母親如何帶著學齡前的小孩在國外旅行的種種心路歷程。

2019年8月開始，沙彌香在日本媒體Women Excite上開始連載「豆仔旅行」短篇連載，描寫帶著兩個孩子外出旅行的歷程。目的地除了日本國內的輕井澤外，也曾前往菲律賓宿霧島，最新一回，則是描寫到2019年冬季前往台灣觀光之前，一家四口進行行前準備和討論的過程。

為何會選擇前往台灣呢？沙彌香的漫畫中，丈夫提到台灣的食物又便宜又好吃，兒子豆仔則是想看台灣的小綠人紅綠燈；沙彌香自己雖然也曾經擔心台灣的步行環境會對小孩不友善，但網路上的資訊卻一面倒地認為台灣很適合小孩跟新手媽媽，加上抵擋不住夜市的誘惑，一家人便決定啟程。

沙彌香提到，從東京羽田機場出發到台灣，花費不到四個小時，如果從關西、九州出發則連三個小時都不到；台灣和日本之間的時差也不大，不需要辛苦的調時差。雖然沙彌香一家人不會說中文，但是多少能透過手勢溝通。剛好在12月到2月日本冬季期間，前往台灣又溫暖又舒適，便這麼決定了。

沙彌香也點出，由於日本的電壓和台灣幾乎相同，因此不需要另外準備充電器；而她在出發前事先準備好的大量尿布，到了台灣才發現其實到處都買得到；怕小孩子臨時會餓的點心，也幾乎可以在附近的便利商店購得。她讚許，對於日本人而言，前往台灣旅行就像在國內旅行一樣方便。

日本作家橫峰沙彌香盛讚台灣是新手媽媽的旅遊好去處。圖／Women Excite
日本作家橫峰沙彌香盛讚台灣是新手媽媽的旅遊好去處。圖／Women Excite
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珍珠奶茶出國

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