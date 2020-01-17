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武漢肺炎添一死、泰國見新病例 我國春節篩檢不打烊

2020-01-17 14:47聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

中國武漢肺炎每天不斷更新疫情，衛福部疾管署表示，農曆春節將至，21家機場後送醫療...
中國武漢肺炎每天不斷更新疫情，衛福部疾管署表示，農曆春節將至，21家機場後送醫療院所防疫過年不休息。記者陳婕翎／攝影
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中國武漢肺炎每天不斷更新疫情，今爆出再添一死，泰國也再增第二例武漢境外移入「2019年新型冠狀病毒」中國籍個案。衛福部疾管署表示，農曆春節將至，21家國際港埠疑似傳染病旅客後送合約醫院過年不休息，我國篩檢技術可四小時內檢驗結果出爐，另籲民眾做好個人防護措施。

疾管署今日凌晨接獲中國疾病預防控制中心通知，新型冠狀病毒感染的肺炎病例維持41例，新增死亡個案1例，累計2例死亡，治療中的重症個案5例，12例已出院，密切接觸者累計763人，追蹤中119人，尚未發現相關病例。

疾管署副署長莊人祥表示，該名新增第2例死亡個案為69歲男性，12月31日發病，1月4日症狀惡化轉入當地金銀潭醫院，該病患本身有肺結核疾病，入院嚴重心肌炎，後多重器官功能衰竭等併發症於1月15日死亡。年長者、慢性病史預後差都是重症、死亡高危險群，只能仰賴及早發現，避免憾事。

另泰國今日新增第2例自武漢境外移入2019新型冠狀病毒個案是74歲中國籍女性，1月13日入境曼谷機場發燒篩檢站通報，仍在住院治療中，今天中午才被確診。莊人祥說，新個案與日前泰國首例病例無關，於泰國當地新聞中，無提及是否有華南海鮮市場活動史，感染源待釐清，將繼續密切關注。

武漢肺炎增列法定傳染病之前共9名通報個案，經檢驗均已排除，今又增4名「嚴重特殊傳染性肺炎」通報個案，皆無華南海鮮市場活動史及禽鳥接觸史，均在檢驗中，初步結果3例為流感快篩陽性、新型冠狀病毒皆陰性，尚1名男性無肺炎症狀者檢體運送中，檢驗結果最快明天出爐。

目前國內無2019新型冠狀病毒確診個案。因應中國大陸武漢肺炎疫情，疾管署已針對國際及小三通港埠的入境發燒旅客「全面詢問」武漢旅遊史及進行健康評估。莊人祥再次呼籲，接近春節旅遊旺季，返國入境14日內如出現發燒或類流感症狀，應主動告知機場檢疫人員。

有症狀民眾應依指示配戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形。莊人祥提醒，計劃前往前往中國大陸武漢及鄰近區域民眾，應避免出入傳統市場、醫院等人多公共場所及接觸野生和禽畜類動物，並做好個人防護措施。

檢疫人員向機上旅客衛教宣導。圖／疾管署提供
檢疫人員向機上旅客衛教宣導。圖／疾管署提供
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