彰基「蘭醫師」導入台灣AI雲 運算速度快7倍

「蘭醫師」導入台灣AI雲後，運算速度約快七倍。圖為蘭醫師的服務示意。圖／國研院提供 分享 facebook

彰化基督教醫院去年初運用HTC健康醫療事業部的產品「DeepQ」，導入醫療照護對話機器人「蘭醫師」，最近宣布搭配國研院國網中心的台灣AI雲（TWCC），運算速度約比原本快七倍。國網中心表示，這能加速DeepQ發展深度強化學習技術，讓每個病人都能享有它的AI醫療照護，並將醫師對病人的關心，延伸到手機對話中。

人類病症百百款，國網中心表示，AI醫療照護的技術核心是由超級電腦訓練出來的深度強化學習AI，能在千變萬化的可能性中快速找到解答。「蘭醫師」背後包含含症狀、醫學檢驗、疾病等，超過800種選擇組合。

國網中心說，台灣AI雲比DeepQ計算速度快了將近七倍，讓蘭醫師的訓練時間從原本的一周，縮減為一天之內完成。

國網中心表示，「蘭醫師」非常重視使用者體驗，例如為幫助家庭中的照顧者，當多個家人一同就診時，「蘭醫師」會一次查詢全家人的看診進度，讓陪伴長輩就醫的子女、帶孩子來檢查的父母能更容易安排時程，提高就醫校率。

蘭醫師也優化AI導診互動，當病患身體不舒服，除透過身體部位圖，找出對應症狀外，還可以直接用文字描述症狀內容，不只更加直覺，也讓患者更方便獲得有用的資訊。

彰基醫院資訊部主任許天成說，彰基醫院以打造智慧醫院為願景，希望提供AI即服務的模式，讓AI可以針對不同的案例來分析，協助醫師臨床的診斷。

許天成也說，AI負責甚至可負責24小時監控病人狀況，當AI預測可能發生異常情形，就會即時警示醫師。這讓醫師可以將時間與心力集中在更需要處理的工作上，提升病人健康安全和醫療品質。