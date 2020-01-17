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捷運景安站周邊增345機車停車位 明起免費試停

2020-01-17 13:29聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

捷運環狀線即將通車，新北市交通局在捷運景安站、景平站附近，利用環狀線完工後空出的...
捷運環狀線即將通車，新北市交通局在捷運景安站、景平站附近，利用環狀線完工後空出的工程基柱分隔島設置機車停車場。圖／新北市交通局提供
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捷運環狀線即將通車，新北市交通局在捷運景安站、景平站附近，利用環狀線完工後空出的工程基柱分隔島，設置了A、B、C區3處機車停車場，共計745個機車停車位，將於1月18日開放免費試停。

捷運景安站運量大，周邊停車位卻一位難求，騎樓、小巷處處是違停，交通局停車管理科表示，捷運景安站為中和線和環狀線交會，光是中和線營運以來，一年進出達1770萬人次，環狀線通車後勢必有更多轉乘人車潮。

交通局規畫捷運景安站周邊停車，最靠近景安站的景安YouBike站已經啟用，有82個車位。明天開放免費試停的A區位景平站前的景平路與景德街交叉口，設有400個機車停車位。B及C區則位於捷運景安站前方左右兩側，共計有345個機車停車位。

A、B、C3區機車停車場均自1月18日起開放免費試停，3月1日起收費營運，A區計次每次10元，月租300元；B及C區計次每次20元，月租300元。

停車管理科表示，交通局透過橋下路型空間調整，逐一克服周邊行車動線問題，這3區機車停車場採用電子票證進出，並設有監視系統，停車場出口設有交通號誌管制離場車流，以提升進出場的便利及安全性。

捷運環狀線即將通車，新北市交通局在捷運景安站、景平站附近，利用環狀線完工後空出的...
捷運環狀線即將通車，新北市交通局在捷運景安站、景平站附近，利用環狀線完工後空出的工程基柱分隔島，設置了A、B、C區3處機車停車場。圖／新北市交通局提供
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捷運環狀線停車場

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