桃園刮出200萬加賓士車大獎 神秘得主現身：全部給媽媽

桃園市龜山區的鑫宏興彩券行，近日開出台灣彩券刮刮樂首位商品獎項，得主是33歲從事服務業的的克拉克，他今出面受訪，表示當時參加完公司尾牙，回家途中買了張「2000萬超級紅包」刮刮刮樂，幸運刮出二獎200萬元加賓士車，他說剛好媽媽生日到了，要全數作為孝親禮物。

台彩表示，根據桃園市鑫宏興彩券行通報，年初有1名30出頭的年輕人回家途中，來買了張面額2000元的2000萬超級紅包刮刮樂，幸運刮中二獎200萬元加賓士車，這也是今年發行後，第一個刮中商品獎項賓士車的幸運名眾。

台彩指出，這名得主願意出面受訪，證實這項好消息，今天上午10點半，刮刮樂得主克拉克（化名）的墨鏡、口罩和帽子，來到彩券行和大家分享中獎過程和喜悅。

克拉克說，平常就有刮刮樂習慣，尤其工作上碰到一些瓶頸，會想說買張彩券轉運，就算沒中也可以做公益，7號當天參加完公司尾牙，剛好抽到1萬元現金紅包，想到再過3天就是媽媽生日，想說如果刮到獎項就當成紅包孝親，回家順路上就先到彩券行買了2張刮刮樂，各中2000元、5000元。

他表示，趁著手氣好再折返回去彩券行一口氣買了5張，起初還沒發現中了二獎，是翻到背面看遊戲規則，才驚覺喜從天降，刮中200萬元加賓士車的大獎，但當下只有他一人在家，還不太敢相信又再到彩券行確認，也上網搜尋發現今年獎項有增加。