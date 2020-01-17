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新北檢驗市售37款嬰兒安全座椅 6款不合格

2020-01-17 11:56聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

經濟部標準檢驗局科長陳榮富建議如何選購合格安全座椅。記者施鴻基／攝影
經濟部標準檢驗局科長陳榮富建議如何選購合格安全座椅。記者施鴻基／攝影
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新北市法制局消保官室聯合經濟發展局稽查市售37款嬰兒安全座椅，發現其中6款不合格，其中臉書3款全軍覆沒。靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴說，10公斤的孩子40公里車速下煞車，會產生300公斤作用力，非常危險。

新北消保室2013年曾有相同調查，但事隔7年，商品已經全數翻新，購物習慣也大不同，今年再由市議員江怡臻提案建議抽查。法制局副局長許宏仁說，當年推動抽查的消保官和江怡臻都是初為人母，特別有感。

一般民眾選購安全座椅，不是交接親友的舊產品，就是挑便宜的。消保官室抽檢時發現市售安全座椅價格波動非常大，從3千元左右到上萬元都有，差別就在於安全性。不合格的臉書3款商品，全都來自中國大陸，邊境檢查出了問題。

主任消保官王治宇說，根據美國研究，未裝安全座椅兒童車禍死亡率是有裝的8倍，加裝安全座椅可讓車禍時孩子受到的損傷減少70%左右。

林月琴表示，全台嬰兒出生率已經降18萬以下，最近調查發現台灣全年有962名幼兒在車禍中死傷。幼兒很難長期坐在安全座椅上，她建議春節期間分段返鄉，減少幼兒各段乘坐時間；且2歲以下最選購後向式安全座椅，基金會已請立委蔣萬安發聲修法，預估今年會有新規範。

新手媽媽江怡臻說，她孩子已經10個月大，選購安全座椅時頗困擾，光她丈夫就花1個月時間研究才決定，但多數人都是撿親友留下的，市售安全座椅又很多樣，所以請市府發動稽查。

「車禍急煞時，孩子根本抱不住。」經濟部標準檢驗局科長陳榮富建議民眾選購安全座椅要有安全標章，安裝也很重要，避免勒頸。股長黃子稹說，被抽檢到的3款中國大陸進口商品，可能是採數量極大的簡易報單通關，只能運用抽檢再把關。

新北主任消保官王治宇說明如何選購合格安全座椅。記者施鴻基／攝影
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經濟部標準檢驗局股長黃子稹說明為何中國大陸不合格產品會在台灣販售。記者施鴻基／攝...
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車輛剎車時，約產生30倍作用力，10公斤會變成300公斤，根據抱不住，安裝合格安...
車輛剎車時，約產生30倍作用力，10公斤會變成300公斤，根據抱不住，安裝合格安全座椅對幼兒才有保障。記者施鴻基／攝影
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車輛剎車時，約產生30倍作用力，10公斤會變成300公斤，根據抱不住，安裝合格安...
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消保官嬰兒

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