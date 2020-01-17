新北檢驗市售37款嬰兒安全座椅 6款不合格

經濟部標準檢驗局科長陳榮富建議如何選購合格安全座椅。記者施鴻基／攝影 分享 facebook

新北市法制局消保官室聯合經濟發展局稽查市售37款嬰兒安全座椅，發現其中6款不合格，其中臉書3款全軍覆沒。靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴說，10公斤的孩子40公里車速下煞車，會產生300公斤作用力，非常危險。

新北消保室2013年曾有相同調查，但事隔7年，商品已經全數翻新，購物習慣也大不同，今年再由市議員江怡臻提案建議抽查。法制局副局長許宏仁說，當年推動抽查的消保官和江怡臻都是初為人母，特別有感。

一般民眾選購安全座椅，不是交接親友的舊產品，就是挑便宜的。消保官室抽檢時發現市售安全座椅價格波動非常大，從3千元左右到上萬元都有，差別就在於安全性。不合格的臉書3款商品，全都來自中國大陸，邊境檢查出了問題。

主任消保官王治宇說，根據美國研究，未裝安全座椅兒童車禍死亡率是有裝的8倍，加裝安全座椅可讓車禍時孩子受到的損傷減少70%左右。

林月琴表示，全台嬰兒出生率已經降18萬以下，最近調查發現台灣全年有962名幼兒在車禍中死傷。幼兒很難長期坐在安全座椅上，她建議春節期間分段返鄉，減少幼兒各段乘坐時間；且2歲以下最選購後向式安全座椅，基金會已請立委蔣萬安發聲修法，預估今年會有新規範。

新手媽媽江怡臻說，她孩子已經10個月大，選購安全座椅時頗困擾，光她丈夫就花1個月時間研究才決定，但多數人都是撿親友留下的，市售安全座椅又很多樣，所以請市府發動稽查。