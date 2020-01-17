沙漠星空屋變廢棄帳篷？12萬中東行腹瀉受氣旅客抗議

姚姓女子等18人去年10月參加巨匠旅遊12天中東旅遊行程，每人團費近12萬元，今天上午有9人前往旅行社舉牌抗議，批評沙漠星空屋是廢棄帳篷，當地餐飲有蒼蠅8人腹瀉，體驗死海漂浮時有人溺水，旅行社只想賠償8000元就置之不理，已提出申訴。巨匠旅遊江姓協理說，姚姓女子等人反映的問題已有2次回覆說明，公司提出的賠償金額對方不滿意，雙方預計2月初在台中市法制局協商，在協商結果出爐前，不便對外說明。

姚姓女子等9名該團遊客今上午前往台中市南屯區的巨匠旅遊，舉著「廣告不實」、「假星空屋」等牌子呼口號抗議。巨匠江姓協理出面道歉後，不願說明相關爭議，姚女情緒激動說「是我眼睛不好，選到這家旅行社，我向你道歉」，江姓協理跟著鞠躬道歉，另名團員說「當初不聞不問，現在抗議了才要來道歉」。

姚姓女子說，去年10月參加巨匠旅遊的以色列、約旦行程，總共12天團費11.5萬元，當初被旅遊社官網圖片吸引，保證入住沙漠星空屋、體驗死海漂浮等，結果旅遊品質與宣傳照落差大。

姚女強調，團員抵達所謂的「星空屋」，就是在沙漠中的12個帳篷，現場沒有櫃檯、服務生，也沒有乾淨飲用水，床單、枕頭、被套都被使用過，經抗議才得知，原本保證有房的星空屋數量不夠，得臨時安排住宿。

她表示，在約旦某天午餐的餐廳衛生狀況不佳有蒼蠅，吃完當天有8人腹瀉、腸胃不適，甚至回台後仍得就醫；她在體驗死海漂浮時差點溺水，救生員未下水協助，隨團領隊也不在現場，最後還送醫急救還被嫌拖累行程。

巨匠旅遊台中分公司江姓協理說，對團員回國反映的問題，她代表公司致歉有2次回覆說明，但客人無法接受，今年1月在台中品保協會協調，但旅客不接受公司提出的賠償金額，雙方預計2月初在台中市法制局再次協商，在協商結果出爐前，不便說明處理方式。