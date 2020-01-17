台灣泡麵進軍韓國！韓網友狂讚：台灣味

飄香數十年的「味味A排骨雞麵」，竟然被韓國人說跟台灣機場一樣，有「台灣的味道」？人氣網紅「喜娜」、「台灣妞」邀請韓國好友一起試吃台灣人熟悉的「味味A排骨雞麵」、「味味A蔥辣牛肉麵」兩款泡麵，結果韓國好友一致認同排骨雞麵就是「台灣的味道」，而蔥辣牛肉麵則是近似韓國牛肉湯，甚至比韓國泡麵更有高湯味！

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經常分享韓國文化的人氣網紅「喜娜」與「台灣妞」，最近發現味味A進軍韓國超商，特別邀請了韓國朋友橘子、瑞希一起試吃。結果還沒試吃，瑞希就對「醬料包」好奇萬分。原來韓國多數泡麵都只有調味粉包，所以韓國人從沒看過泡麵中的醬料包，而且也驚訝「台灣泡麵碗竟然沒有加水的刻度線」，讓他們疑惑該如何加熱水。台灣妞就自豪地表示「只要台灣人就知道！」

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一吃到味味A排骨雞麵，瑞希就直呼「這是台灣的味道」，就像是搭機抵達桃園機場般的感覺，而且擁有韓國絕對沒有的味道。至於同樣經典的味味A蔥辣牛肉麵，一開蓋就引來眾人一陣「好香！」的讚賞。瑞希也認為蔥辣牛肉麵擁有韓國辣牛肉湯的香氣，麵條也好吃；橘子也大力讚賞，覺得比起韓國泡麵，蔥辣牛肉麵更有高湯味。兩款泡麵的香氣與美味不只令韓國人喜歡，更讓喜娜與台灣妞爭相搶食。台灣妞也認為，「台灣的牛肉泡麵有一個特別的香氣，但這股味道，只有味味A才有」

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為了讓韓國友人品嚐不同的特色，網紅們還加碼炒泡麵、蛋黃拌麵等不同的特色吃法。結果「炒泡麵」大受橘子與瑞希好評。瑞希也推薦韓國民眾，如果喜歡吃牛肉麵的人，可以品嚐味味A蔥燒牛肉麵；如果想品嚐韓國沒有的味道，就可試看看味味A排骨雞麵，吃的瞬間，就會知道台灣的味道！

其實味味A排骨雞麵獲得台灣網紅、韓國民眾喜愛的最大特色，就是充滿台灣風格的濃郁香氣。現在隨著味味A在韓國上市，勢必也將掀起一波美味新浪潮。