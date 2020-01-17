妙齡女性便秘半年 竟是「城堡人疾病」找上門
一名20多歲、原來健康的女性突然便秘長達半年，試遍喝水、多吃蘋果等方法都不見效，右側肚子甚至逐漸突出。就醫進行生化檢查無顯示異狀，但進一步經電腦斷層掃描檢查，揪出罕見的腹部單中心淋巴增生性疾病，又稱城堡人疾病（Castleman），所幸腫瘤僅發生在局部，經手術切除便回復健康。
台北醫學大學附設醫院大腸直腸外科主治醫師黃彥鈞表示，城堡人疾病為罕見的淋巴組織的良性增殖疾病，上述個案是北醫附醫近十年來第一例。這種腫瘤好發於腹部縱隔腔，也可能發生在頸部、骨盆腔或腋下等位置。
城堡人疾病可概分為局部型與多發型淋巴增殖，局部型患者通常沒有明顯症狀，血液檢查也沒有明顯徵兆。臨床上需詳細詢問病史加上影像學檢查才能確診，不過多數病人經手術切除腫瘤便可恢復健康，上述個案就是一例。多發型淋巴增殖患者則可能出現盜汗、發燒、體重減輕、噁心嘔吐等症狀，這類型患者的預後較差，腫瘤更可能惡化為癌症。
黃彥鈞表示，許多民眾都有便秘或是排便不順的情形，通常不會因為這兩種問題急著去就醫，常常會是健康檢查後或是嚴重便秘影響生活時，也多半擔心大腸癌等腸道疾病，才可能就醫。但是這名案例屬於腸道外腫瘤，壓迫腸道才引發便秘，反而被民眾疏忽。建議民眾，如果出現長期便秘、腹部腫大或有不正常的體重變化等現象，均應立即就醫檢查。
他也提到現代人的生活習慣，必須常久坐，飲食不正常都可能造成便秘，而便秘的原因可能百百種，建議千萬別輕忽。
台北醫學大學附設醫院乳房外科主任暨消化外科主治醫師王文科表示，城堡人疾病較常由例行性的胸部X光檢查發現，由於高達六成七的腫瘤發生在腹部縱隔腔，因此年輕病人若經檢查發現腹腔腫塊，應懷疑有可能是城堡人疾病找上門。
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