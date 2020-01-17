妙齡女性便秘半年 竟是「城堡人疾病」找上門

一名20多歲、原來健康的女性突然便秘長達半年，試遍喝水、多吃蘋果等方法都不見效，右側肚子甚至逐漸突出。就醫進行生化檢查無顯示異狀，但進一步經電腦斷層掃描檢查，揪出罕見的腹部單中心淋巴增生性疾病，又稱城堡人疾病（Castleman），所幸腫瘤僅發生在局部，經手術切除便回復健康。

台北醫學大學附設醫院大腸直腸外科主治醫師黃彥鈞表示，城堡人疾病為罕見的淋巴組織的良性增殖疾病，上述個案是北醫附醫近十年來第一例。這種腫瘤好發於腹部縱隔腔，也可能發生在頸部、骨盆腔或腋下等位置。

城堡人疾病可概分為局部型與多發型淋巴增殖，局部型患者通常沒有明顯症狀，血液檢查也沒有明顯徵兆。臨床上需詳細詢問病史加上影像學檢查才能確診，不過多數病人經手術切除腫瘤便可恢復健康，上述個案就是一例。多發型淋巴增殖患者則可能出現盜汗、發燒、體重減輕、噁心嘔吐等症狀，這類型患者的預後較差，腫瘤更可能惡化為癌症。

黃彥鈞表示，許多民眾都有便秘或是排便不順的情形，通常不會因為這兩種問題急著去就醫，常常會是健康檢查後或是嚴重便秘影響生活時，也多半擔心大腸癌等腸道疾病，才可能就醫。但是這名案例屬於腸道外腫瘤，壓迫腸道才引發便秘，反而被民眾疏忽。建議民眾，如果出現長期便秘、腹部腫大或有不正常的體重變化等現象，均應立即就醫檢查。

他也提到現代人的生活習慣，必須常久坐，飲食不正常都可能造成便秘，而便秘的原因可能百百種，建議千萬別輕忽。