脊梁山脈旅遊年揭幕 預估首年創造1200萬觀光產值

今年台灣觀光以脊梁山脈旅遊為主題，山脈周邊獨特天然地景、原民文化、生態環境、歷史古道，吸引國內外遊客體驗；觀光局表示，估計可創造1200萬觀光產值，其中部落收入就達840萬。

交通部長林佳龍、觀光局副局長周廷彰與台灣生態旅遊協會理事長郭城孟等人今天為脊梁山脈旅遊年揭幕。

觀光局表示，以台灣五大山脈為架構主軸，並將登山難易度歸入思考，規畫出七條高山經典路線，包括玉山阿里山線、奇萊南峰能高線、大霸尖山觀霧線、陽明山東北角太平山線、錐麓古道合歡群峰線、嘉明湖瓦拉米線及北大武線等專業登山路線，提供國內外熱愛高山健行的遊客除可欣賞高山奇峰羅列、連綿起伏景色外，更囊括原民文化以及自然生態體驗。

另外，再細分出25條中海拔線路線及結合地區性特色八條衍生路線，提供國內的民眾也能體驗林梢步道慢行、品嘗部落風味美食以及泡湯的樂趣。郭城孟說，台灣的原住民多樣性非常高，當脊梁山脈結合原住民部落，放眼全世界，無人能及。

林佳龍表示，根據內政部統計，國內3000公尺以上高山有268座，「台灣是有山有海的國家，而且台灣山不只是山，還有很多生物」。解放山林、向山致敬的政策除了重新讓民眾去體驗脊梁山脈的美好，也解決許多跨部會問題。今年推出脊梁山脈旅遊年只是開始，要做的事情還很多，除了逐漸推廣深度旅遊，也希望為地方帶來就業機會。

觀光局說，首發團將由嘉義阿里山出發，行程包括鄒族母社達邦部落庫巴、家屋等文化巡禮、特富野古道歷史古蹟漫遊以及塔塔加步道遙望玉山連峰等山脈旅遊。

觀光局表示，阿里山在發展脊梁山脈生態旅遊已有成果，去年已有16團共計192位遊客參與，約有新台幣192萬觀光產值，今年預估可產出100團共計1200位遊客參與，並有1200萬觀光產值，於部落端預計有840萬元觀光收入，觀光收益回饋部落，提升部落福祉。