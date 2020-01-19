親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

志工助重拾家的溫暖 從過年採買 圍爐看見長輩隱形需求

2020-01-19 00:00撰文／ 華國玉

弘道老人福利基金會每年舉辦「寒冬助老」活動，輝瑞藥廠志工也一起參與，陪伴長輩過年...
弘道老人福利基金會每年舉辦「寒冬助老」活動，輝瑞藥廠志工也一起參與，陪伴長輩過年，讓長輩感到有人關心他們，更願意走出門。 圖／吳昇儒 攝影
分享

城鄉差距大、年輕人往都市就業，衍生偏鄉人口老化，獨居長輩留在家鄉等隱性社會問題，尤其每當農曆年節，家家戶戶圍爐團圓之時，總有長輩一人吃年夜飯，面對高齡化時代，什麼是長輩不說，但他們需要的呢？

83歲的魏蘇雪，住在平溪山區，家中的廚房是防空洞改建而成，環境雖小，但阿嬤一人居住，自給自足，她的生活不是種菜、煮飯就是聽老歌，偶爾弘道志工會來陪她聊天，由於孩子多數時間在外工作，能說話的對象只剩貓咪和志工，吃飯自然也常是孤獨一人。

陪伴魏阿嬤的弘道志工林麗月說，阿嬤年紀大，常腰痠背痛，光走到社區十分鐘的路程都很吃力，加上舊傷復發，睡眠欠佳，不想出門，「我想陪伴對阿嬤很重要，來家裡多跟她聊天，她較有動力走出來。」

魏蘇雪阿嬤是平溪長輩生活的縮影，弘道老人福利基金會新北服務處處長陳奐宇觀察，新北市包括平溪、雙溪及貢寮都是高齡者比例很高的區域， 連多數弘道志工都是高齡者，老老照顧在偏鄉很常見。

他也發現，即便兒女把長輩接到都市住，生活習慣的不同，讓長輩難以適應，「因此他們寧可選擇回到交通不便的偏鄉，也要守者老房子直到離開的那一天。」

弘道照顧秘書及輝瑞志工陳瑞萍(右後一)帶著兩個兒子，陪長輩林月霜採買新衣新鞋，阿...
弘道照顧秘書及輝瑞志工陳瑞萍(右後一)帶著兩個兒子，陪長輩林月霜採買新衣新鞋，阿嬤感受到有人陪伴，露出久違的笑容。 圖／吳昇儒 攝影
分享

陪長輩剪髮、圍爐 重拾生活期待

為了滿足長輩的土地情懷，弘道老人福利基金會每年舉辦「寒冬助老」活動，邀請長輩一起圍爐吃飯，趁過年有設計師團隊前來幫長輩剪頭髮，就有長輩跟流行，剪了年輕的妹妹頭，整個人變得容光煥發。

除了讓長輩有新氣象，圍爐當天，一群輝瑞藥廠的志工們，帶著阿公阿嬤玩桌遊，動動腦，訓練長輩認知和手眼協調能力。連兩年參加圍爐活動的輝瑞志工王楷皓發現，長輩平常多待在家中，但來這裡認識了很多好朋友，每逢過年可以遇見朋友，讓他們有生活期待，感覺人生有意義，「而且看到長輩因年紀大，有不同需求，我就會預想自己的老後生活，多些同理心。」

過年前，髮型設計師團隊前來平溪山區幫長輩剪頭髮，換了新髮型，長輩笑得很開心。 圖...
過年前，髮型設計師團隊前來平溪山區幫長輩剪頭髮，換了新髮型，長輩笑得很開心。 圖／吳昇儒 攝影
分享

輝瑞藥廠志工和弘道老人福利基金會志工到平溪陪伴長者圍爐，讓長者覺得有人可以說話，...
輝瑞藥廠志工和弘道老人福利基金會志工到平溪陪伴長者圍爐，讓長者覺得有人可以說話，很溫暖。 圖／吳昇儒 攝影
分享

輝瑞志工攜子陪長輩 最佳生命教育

過年前輝瑞志工也推著輪椅帶著長輩，前往新北家樂福採買，其中71歲的林月霜，罹患類風濕性關節炎，手腳變形長期臥床，對她而言，光前往離家車程20分鐘的賣場採買，從不敢奢望。

在輝瑞志工陳瑞萍帶著兩個兒子陪伴下，林月霜滿懷感激說，「有你們陪我，心裡很高興，感覺很舒服。」陳瑞萍也說，小孩成長環境無憂無慮，希望藉此讓孩子學習幫助別人。

輝瑞大藥廠企業公共事務暨市場開發處副總經理劉鎧維說，同仁到偏鄉陪伴長者，跳出過往的工作模式和場域，每次參與前讓同仁先了解服務內容，由服務的過程中感受服務的意義，知道自己能貢獻些什麼，甚至付出後帶來許多成長與收穫。

輝瑞藥廠志工除了陪伴長者圍爐，也陪他們玩遊戲，促進認知訓練。 圖／吳昇儒 攝影
輝瑞藥廠志工除了陪伴長者圍爐，也陪他們玩遊戲，促進認知訓練。 圖／吳昇儒 攝影
分享

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

被皮蛇纏身的關鍵！ 醫：取決於免疫力

2020-01-18 21:52

年前清完後就別再塞了 冰箱七分滿才保鮮

2020-01-18 22:03

帶狀疱疹集中在60到69歲 年輕患者占二成

2020-01-18 21:54

別以為皮蛇好了沒事 研究：增骨鬆、骨折機率

2020-01-18 21:53

流感肺炎形影不離 年節防重症

2020-01-18 21:54

皮蛇抗病毒藥物放寬給付！發病3到5天服用 縮短病程

2020-01-18 21:53

帶狀疱疹盛行季節在秋天 冬天反而是人數低點

2020-01-18 21:53

看過來！治療帶狀疱疹 台灣四大醫療院所

2020-01-18 21:53

新北環狀線過關 新莊到新店免轉車

2020-01-18 18:05

同事尾牙抽中3萬被拗請客 他點270元麥當勞被嫌太貴

2020-01-18 15:44

確保血液品質安全 血液基金會：武漢回台暫緩捐血28天

2020-01-18 15:35

國道清水服務區搭手扶梯至3樓 就像在日本用餐

2020-01-18 14:57

春節出遊 台東農業處籲民眾勿接觸台灣獼猴

2020-01-18 14:33

陪伴燒燙傷患者重返陽光 點讚、分享做公益

2020-01-18 13:53

大陸新型冠狀病毒疫情發燒 南投醫院防疫演練做準備

2020-01-18 13:32

擋武漢肺炎 疾管署：嚴防來台就醫者

2020-01-18 13:28

冬遊補助到月底 觀光局長：擴大區域聯盟拚觀光

2020-01-18 13:28

暖冬遊確定不延續 旅遊業憂倒閉潮

2020-01-18 13:28

臨床試驗時間短 長期用安眠藥 影響仍未知

2020-01-18 13:20

台灣睡眠問題大 年吞9.2億顆安眠藥

2020-01-18 13:18

成家、拚事業壓力大？ 36-40歲安眠藥用藥人口增

2020-01-18 13:16

高鐵六億人次幸運旅客出爐 獲高鐵無限搭年票

2020-01-18 12:32

氣象局發低溫特報 新竹、苗栗今明可能跌破10度

2020-01-18 12:02

多數安眠鎮靜藥臨床試驗期短 致長期服用影響不明

2020-01-18 11:22

醫界籲檢討國人安眠用藥問題 衛福部回應了

2020-01-18 11:21

我國逾426萬人用安眠鎮靜藥 高達六成長期倚賴

2020-01-18 11:12

沒了國旅補助後 業者：白皮書太遙遠、觀光計畫太空洞

2020-01-18 10:34

冬遊補助不再延長 觀光局長：區域聯盟地方一起拚觀光

2020-01-18 09:12

低溫「降得很乾脆」鄭明典：這次是全台有感大陸冷氣團

2020-01-18 08:20

清晨北台灣剩10度 吳德榮：今晚明晨還有下波低溫

2020-01-18 08:09

星宇座艙曝光！擺平高人 經濟艙這兩處也超「大」方

2020-01-18 08:00

花蓮銀髮宴 台灣大伴獨老圍爐

2020-01-18 00:37

北部低溫下探11度 周日白天開始回暖

2020-01-18 00:35

鴻運當頭！尾牙中1萬 再刮中200萬+賓士

2020-01-18 00:32

高度60公分以上折合桌 7月起納管

2020-01-18 00:30

2歲以下幼童限坐後向式座椅 9月起上路

2020-01-18 00:26

健康你我他／氣炸鍋幫減油 做年菜守住身材

2020-01-18 00:05

3釀造醬油標示不實 挨罰12萬

2020-01-18 00:02

便祕半年沒改善 竟是腸外腫瘤作祟

2020-01-17 23:59
看更多

熱門文章

網問中國工作薪水是台灣2倍？ 過來人曝沒說出口的秘密

2020-01-18 11:24

低溫「降得很乾脆」鄭明典：這次是全台有感大陸冷氣團

2020-01-18 08:20

高鐵六億人次幸運旅客出爐 獲高鐵無限搭年票

2020-01-18 12:32

星宇座艙曝光！擺平高人 經濟艙這兩處也超「大」方

2020-01-18 08:00

【夫妻之間】徐茂瑋／不能再對妳說

2020-01-18 06:00

清晨北台灣剩10度 吳德榮：今晚明晨還有下波低溫

2020-01-18 08:09

「煮」婦救星！日本最新自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef 」一次解決4道料理

2020-01-18 12:31

冬遊補助不再延長 觀光局長：區域聯盟地方一起拚觀光

2020-01-18 09:12

新北環狀線過關 新莊到新店免轉車

2020-01-18 18:05

國道清水服務區搭手扶梯至3樓 就像在日本用餐

2020-01-18 14:57

同事尾牙抽中3萬被拗請客 他點270元麥當勞被嫌太貴

2020-01-18 15:44

氣象局發低溫特報 新竹、苗栗今明可能跌破10度

2020-01-18 12:02

冷氣團減弱 白天氣溫稍回升北部轉乾涼

2020-01-18 20:39

「快速球投法」拿漢堡！木村拓哉連吃麥當勞都比別人帥

2020-01-18 13:10

沒了國旅補助後 業者：白皮書太遙遠、觀光計畫太空洞

2020-01-18 10:34

殺破狼周運勢／2星座春節偏財運佳 巨蟹領多年終獎金

2020-01-19 00:00

春節到百貨公司搶購福袋 優惠在這裡

2020-01-18 08:03

成家、拚事業壓力大？ 36-40歲安眠藥用藥人口增

2020-01-18 13:16

我國逾426萬人用安眠鎮靜藥 高達六成長期倚賴

2020-01-18 11:12

【閱讀生活】有元葉子／一個人或一群人都美味的炸物料理

2020-01-18 06:00

momo購物網、Yahoo奇摩電商「過年不打烊」！春節下單還有好康

2020-01-18 08:59

想融化在池昌旭身邊　CK CALVIN KLEIN形象片帥得很可以

2020-01-18 11:18

別以為皮蛇好了沒事 研究：增骨鬆、骨折機率

2020-01-18 21:53

被皮蛇纏身的關鍵！ 醫：取決於免疫力

2020-01-18 21:52

帶狀疱疹集中在60到69歲 年輕患者占二成

2020-01-18 21:54

武漢肺炎病毒不能輕忽 醫護流感快篩也要警覺

2020-01-18 16:22

資訊看這裡！新竹Big City年菜、購物好康豐富划算

2020-01-18 11:04

醫界籲檢討國人安眠用藥問題 衛福部回應了

2020-01-18 11:21

年前清完後就別再塞了 冰箱七分滿才保鮮

2020-01-18 22:03

李冰冰艷現微博之夜 超華麗寶齊萊珠寶腕表閃光破表

2020-01-18 13:29

巴黎男裝周／彭于晏駕馭高難度造型 和世勛BERLUTI比帥

2020-01-18 20:09

確保血液品質安全 血液基金會：武漢回台暫緩捐血28天

2020-01-18 15:35

2月29日壽星看過來！同桌吃飯全部5折 飯Bar慶生超狂

2020-01-18 17:35

春節出遊 台東農業處籲民眾勿接觸台灣獼猴

2020-01-18 14:33

皮蛇抗病毒藥物放寬給付！發病3到5天服用 縮短病程

2020-01-18 21:53

多數安眠鎮靜藥臨床試驗期短 致長期服用影響不明

2020-01-18 11:22

北北基同步！春節計程車加成 20日起10天

2020-01-17 23:23

新北捷運環狀線19日起免費試乘 同步公告票價

2020-01-18 16:04

看過來！治療帶狀疱疹 台灣四大醫療院所

2020-01-18 21:53

每日星座運勢／天秤運勢不錯的一天 財富積極開發

2020-01-19 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top