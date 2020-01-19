志工助重拾家的溫暖 從過年採買 圍爐看見長輩隱形需求

弘道老人福利基金會每年舉辦「寒冬助老」活動，輝瑞藥廠志工也一起參與，陪伴長輩過年，讓長輩感到有人關心他們，更願意走出門。 圖／吳昇儒 攝影 分享 facebook

城鄉差距大、年輕人往都市就業，衍生偏鄉人口老化，獨居長輩留在家鄉等隱性社會問題，尤其每當農曆年節，家家戶戶圍爐團圓之時，總有長輩一人吃年夜飯，面對高齡化時代，什麼是長輩不說，但他們需要的呢？

83歲的魏蘇雪，住在平溪山區，家中的廚房是防空洞改建而成，環境雖小，但阿嬤一人居住，自給自足，她的生活不是種菜、煮飯就是聽老歌，偶爾弘道志工會來陪她聊天，由於孩子多數時間在外工作，能說話的對象只剩貓咪和志工，吃飯自然也常是孤獨一人。

陪伴魏阿嬤的弘道志工林麗月說，阿嬤年紀大，常腰痠背痛，光走到社區十分鐘的路程都很吃力，加上舊傷復發，睡眠欠佳，不想出門，「我想陪伴對阿嬤很重要，來家裡多跟她聊天，她較有動力走出來。」

魏蘇雪阿嬤是平溪長輩生活的縮影，弘道老人福利基金會新北服務處處長陳奐宇觀察，新北市包括平溪、雙溪及貢寮都是高齡者比例很高的區域， 連多數弘道志工都是高齡者，老老照顧在偏鄉很常見。

他也發現，即便兒女把長輩接到都市住，生活習慣的不同，讓長輩難以適應，「因此他們寧可選擇回到交通不便的偏鄉，也要守者老房子直到離開的那一天。」

弘道照顧秘書及輝瑞志工陳瑞萍(右後一)帶著兩個兒子，陪長輩林月霜採買新衣新鞋，阿嬤感受到有人陪伴，露出久違的笑容。 圖／吳昇儒 攝影 分享 facebook

陪長輩剪髮、圍爐 重拾生活期待

為了滿足長輩的土地情懷，弘道老人福利基金會每年舉辦「寒冬助老」活動，邀請長輩一起圍爐吃飯，趁過年有設計師團隊前來幫長輩剪頭髮，就有長輩跟流行，剪了年輕的妹妹頭，整個人變得容光煥發。

除了讓長輩有新氣象，圍爐當天，一群輝瑞藥廠的志工們，帶著阿公阿嬤玩桌遊，動動腦，訓練長輩認知和手眼協調能力。連兩年參加圍爐活動的輝瑞志工王楷皓發現，長輩平常多待在家中，但來這裡認識了很多好朋友，每逢過年可以遇見朋友，讓他們有生活期待，感覺人生有意義，「而且看到長輩因年紀大，有不同需求，我就會預想自己的老後生活，多些同理心。」

過年前，髮型設計師團隊前來平溪山區幫長輩剪頭髮，換了新髮型，長輩笑得很開心。 圖／吳昇儒 攝影 分享 facebook

輝瑞藥廠志工和弘道老人福利基金會志工到平溪陪伴長者圍爐，讓長者覺得有人可以說話，很溫暖。 圖／吳昇儒 攝影 分享 facebook

輝瑞志工攜子陪長輩 最佳生命教育

過年前輝瑞志工也推著輪椅帶著長輩，前往新北家樂福採買，其中71歲的林月霜，罹患類風濕性關節炎，手腳變形長期臥床，對她而言，光前往離家車程20分鐘的賣場採買，從不敢奢望。

在輝瑞志工陳瑞萍帶著兩個兒子陪伴下，林月霜滿懷感激說，「有你們陪我，心裡很高興，感覺很舒服。」陳瑞萍也說，小孩成長環境無憂無慮，希望藉此讓孩子學習幫助別人。

輝瑞大藥廠企業公共事務暨市場開發處副總經理劉鎧維說，同仁到偏鄉陪伴長者，跳出過往的工作模式和場域，每次參與前讓同仁先了解服務內容，由服務的過程中感受服務的意義，知道自己能貢獻些什麼，甚至付出後帶來許多成長與收穫。