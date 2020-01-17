四成四醬油業者衛生管理待加強 改善後複查皆合格

衛福部食藥署公布「108年醬油製造業稽查專案」結果，高達四成四的醬油製造業違反食品良好衛生規範準則（GHP），其中包括金蘭食品公司埔頂工廠、大安工研公司屏東廠等知名業者；經衛生局要求限期改善，後續均已複查合格。

衛福部食藥署中區管理中心簡任秘書林炎英表示，這項稽查專案於去年九月至十月聯合各地方政府衛生局共同執行，稽查的75家業者當中，有33家查有違反食品良好衛生規範準則（GHP）。

其中，金蘭食品公司埔頂工廠的部分添加物並未有專人、專櫃擺放好，前置處理區的物品堆放在地面，醬油澄清區的窗戶與牆壁沒有密合；大安工研公司屏東廠的煮醬區牆面不潔，因此初步列為違規。包含這兩間工廠的32家業者經衛生局要求限期改正，後續已複查合格，另一家已歇業。

林炎英表示，這項專案另抽驗117件醬油成品，檢驗其中防腐劑、3-單氯丙二醇以及總氮量，另抽驗19件焦糖色素檢驗4-甲基咪唑，結果均符合規定，因此民眾可以安心購買食用。