越晚越冷！冷空氣南下低溫探11度 北台灣、花東短暫雨

愈晚會愈冷。中央氣象局說，今天受到大陸冷氣團南下影響，各地逐漸轉冷，北台灣今天高溫只有16到18度，且要留意局部短暫雨。今天入夜到明天清晨是最冷的時刻，下周日開始回暖，不過到下周五除夕又將有冷空氣報到。

氣象預報員陳伊秀說，今天清晨自動測站最低溫為台南玉井12度，人工測站則是淡水14.1度，隨著大陸冷氣團開始南下，白天就有明顯降溫。北台灣和宜蘭高溫僅16到18度，相較昨天有5到7度的降幅，中南部則落在24到27度，花東21到22度。

至於降雨，陳伊秀說這波冷空氣水氣不多，僅今天白天較濕，桃園以北、宜蘭、花蓮和台東出現局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。

陳伊秀說，最冷時間點是今天入夜到明天清晨，中部以北、東北部低溫落在12到14度，北部空曠地區下探11度，南部跟花東則是15到16度，高溫則與今天相同。至於下周日清晨，因為受到輻射冷卻影響，氣溫也偏低，可能和明天清晨類似。

至於周末是否降雨，陳伊秀說範圍相較今天會比較侷限，僅北部山區、基隆北海岸、宜蘭；花蓮和台東有局部短暫雨或零星降雨，下周日水氣還更少，北台灣甚至有機會不降雨。

陳伊秀說，下周日白天冷空氣逐漸減弱，到下周一氣溫慢慢回升，北部高溫來到21到22度，其他地區則略微回升1到2度。下周二到下周四各地天氣穩定。

陳伊秀說，下周五除夕到下周六初一將有新一波冷空氣下來，目前是東北季風等級，不過仍有提升的空間，預計迎風面北部、東半部會有局部短暫雨。