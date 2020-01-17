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過年天氣 彭啟明：初一後天氣應不像前兩年那麼穩定

2020-01-17 08:28聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今年過年前到除夕的天氣尚佳，下半段的天氣應該不會...
天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今年過年前到除夕的天氣尚佳，下半段的天氣應該不會像前兩年這麼穩定。本報資料照片
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民眾關心春節連假的天氣狀況，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，預期下周六開始到過年後半期可能有鋒面及冷空氣南下，但一周以後的預測變動度很高，只能說整體趨勢來看，今年過年前到除夕的天氣尚佳，下半段的天氣應該不會像前兩年這麼穩定，會是有些天氣變化的年節。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」粉專發文說，昨天深夜開始，天氣開始改變，新的一波冷空氣又逐漸接近，再度轉為東北風的天氣型態。預計今天北部都是陰沉偶飄雨，持續降溫的天氣類型。今天晚上到周六清晨，台北市可能溫度會落在14度上下，中部以北、東北部空曠區域有機會下探 12-14度，部分丘陵很空曠地方可能降到11-12度。

至於苗栗以南從台中開始到高雄屏東，則維持穩定，屬於多雲到晴，溫度雖稍降一些，但沒有北部明顯，空曠地區可能低溫仍有機會在 12-13度。這兩天是大學學測，考生及家長在穿著上務必多穿件衣服，帶上口罩預防感冒或流感傳播。

彭啟明說，周六清晨雖然較低溫，白天開始，冷空氣會稍微減弱，逐步緩回溫，但迎風面的東北角仍是有些水氣，仍有短暫陣雨的天氣，而北部其他地方將逐漸轉為多雲的天氣，白天會稍微緩回溫一些，有機會接近到20度上下，中南部白天高溫會回溫多一些，約23-25度，日夜溫差較大。下周日冷空氣將持續減弱，迎風面也會轉多雲到晴，不過要留意空曠地區的低溫仍有14-15度，北部白天會回溫到22-24度間，中南部回到24-26度，相對這兩天舒適許多。

他指出，下周一開始到周五過年除夕的天氣，大致上是相對穩定，晴朗回溫，但可能容易有濃霧發生。相對於這兩天有冷空氣影響，有點回到春天的感覺。

彭啟明說，預期下周六開始到過年的後半期，可能有鋒面及冷空氣再度南下接近台灣附近，可能又會再降溫，但降溫的幅度仍有很高的不確定性。由於目前已經有類似春天天氣系統，早已開始有許多中小尺度系統接近台灣附近的特徵，變動度也較高，到底水氣有多少，降溫會到哪種程度，預報的準確度上仍不穩定，只能參考用。較有參考價值可能還要延後到下周一會較有可信度。

彭啟明低溫春節

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