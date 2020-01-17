白天高溫掉7度 吳德榮：北台灣氣溫驟降 但降雪機率低

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄，今天大陸冷氣團南下，北台灣愈晚愈冷，今晚至明晨及下周日清晨氣溫降至最低，台北市約降至11至14度。

吳德榮說，最新（16日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天北台灣氣溫驟降，北部及東半部有局部短暫雨的機率；其他地區氣溫也會下降，不過影響較小。明白天起轉乾冷，東半部仍有局部短暫雨。

預估最冷的時候，苗栗以北的平地約降至10、11度左右，台北市及其他地區平地大約降至11至14度，要注意保暖。由於水氣及溫度等降雪條件不如上一波，3000公尺以上高山降雪機率偏低。

吳德榮表，下周日（19日）白天冷氣團漸減弱、氣溫略回升；下周一（20日）清晨輻射冷卻仍會帶來偏低的氣溫，白天氣溫略升，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周二至除夕（21至24日）台灣在暖空氣內，各地大多晴朗穩定，適合年節前大掃除，僅東半部偶有零星短暫降雨的機率；天氣逐日回暖，白天舒適至微熱、早晚涼。

中央氣象局說，今天北部及東北部天氣明顯轉冷，即使白天高溫上升幅度也相當小，僅16度至18度，跟昨天高溫相較降幅約有5至7度，整天濕冷，其他地區也將下降１、２度。中南部高溫約24至27度，花東21、22度，各地都是越晚越冷。