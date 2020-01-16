北捷「常客優惠」分級回饋 一張表試算上班族怎麼搭最省錢

雙北市府宣布台北捷運「常客優惠」2月1日正式實施，新優惠主打「搭愈多次回饋率愈高」，每月搭51次以上等同享7折優惠。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

月搭11次以上才有折扣 最高7折

雙北市府昨宣布台北捷運「常客優惠」（即忠誠度優惠）從2月1日起實施，每月依上月搭乘次數分級回饋，於刷卡進月台時自動加值回饋金，同張票證卡每月搭11次以上才有折扣，最高可享等同票價7折的優惠；搭乘次數今起可於票卡查詢機查詢。

北捷常客優惠主打「搭愈多、現金回饋愈多」，會依照民眾同一張電子票證卡每月搭乘捷運的次數、花費來分級回饋，回饋比例共分5級，每月搭乘11到20次享10%折扣，相當於全票9折優惠；21到30次為15%、31次到40次為20%、41次到50次為25%、51次以上則為30%。

回饋金將保留6個月

例如2月搭捷運達51次、花費1020元的電子票證，3月1日刷卡進月台閘門後，北捷將自動加值給該票卡306元，相當於2月捷運通勤費打7折，而該2月分的回饋金將保留6個月，即8月31日是最後進站領取回饋金的一天，9月1日開始將無法領取。

另外，次數統計是進站刷卡後出站完成扣款才算1次，且在同一天完成，若出站剛好跨月，次數就計入下月，有可能影響回饋金比例。

常客優惠、1280定期票比一比

北捷公司表示，常客優惠僅取消一般身分電子票證8折優惠，其他如1280定期票、敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種的優惠方式、轉乘優惠及優惠金額都維持不變；悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等4種電子票證都適用，且上路後，民眾也將會先獲得1月分回饋金；建議養成使用同一張票卡的習慣，才能集中累積搭乘次數。

至於常客優惠上路後該不該買1280定期票？北捷則分析，民眾若每月靠捷運通勤，22個工作天等於每月至少搭捷運44次，若單趟距離票價達40元時等於每月要花1760元，但常客優惠打75折仍是1320元，因此就可買1280定期票。