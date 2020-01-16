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滿滿回憶殺 高雄大立百貨「空中樂園」春節兒童免費玩

2020-01-16 20:44聯合報 記者江佩君／即時報導

迎接春節人潮，高雄人回憶之一，也是全台唯一頂樓遊樂園的大立百貨「空中樂園」，初一至初五只要是10歲以下兒童即可免費玩。另外，看好大直內湖地區親子消費客群，ATT 4 Recharge新春期間打造一系列親子活動與遊樂設施搶攻親子客，於1樓戶外遊樂區推出「新春遊樂園」，1/18至1/29憑不限金額消費發票即可免費體驗遊樂設施一次。

大立百貨「空中樂園」有五項大型機械遊樂設施，包括「太空爭霸戰」、「單軌列車」、「金馬車」、「海盜船」、「瘋狂迪斯可」，不只深受小孩歡迎，因為有滿滿的回憶殺，也是大人在此回味童年的熱門景點。

大立百貨在初一至初五(1/25~1/29) 推出10歲以下兒童(99年1/1以後出生)即可免費玩，憑身份證明文件(健保卡)，即可免費兌換大型遊樂設施五次乘坐券一張，免費券限10歲以下兒童使用，6歲以下幼童需由成人陪同乘坐。另外，購買大型遊樂券每張售價160元，可享買一送一。

另外，大直的ATT 4 Recharge於1樓戶外遊樂區的「新春遊樂園」引進6公尺長的冰雪號海盜船，1/18至1/29期間，憑不限金額消費發票即可免費體驗遊樂設施一次。另外，深受小朋友喜愛的「汪汪隊立大功」也快閃ATT 4 Recharge，除了一樓大門打造6米高的阿奇玩偶相當吸睛外，館內也有衝鋒電動車遊戲與周邊商品等。

高雄大立百貨「空中樂園」，初一至初五推出10歲以下兒童即可免費玩。圖／摘自大立、...
高雄大立百貨「空中樂園」，初一至初五推出10歲以下兒童即可免費玩。圖／摘自大立、大統五福店粉絲專頁
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ATT 4 Recharge新春期間打造一系列親子活動與遊樂設施搶攻親子客。圖／...
ATT 4 Recharge新春期間打造一系列親子活動與遊樂設施搶攻親子客。圖／ATT 4 Recharge提供
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高雄大立百貨「空中樂園」，初一至初五推出10歲以下兒童即可免費玩。圖／摘自大立、...
高雄大立百貨「空中樂園」，初一至初五推出10歲以下兒童即可免費玩。圖／摘自大立、大統五福店粉絲專頁
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ATT 4 Recharge推出「汪汪隊立大功」衝鋒電動車遊戲。圖／ATT 4 ...
ATT 4 Recharge推出「汪汪隊立大功」衝鋒電動車遊戲。圖／ATT 4 Recharge提供
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高雄大立百貨「空中樂園」，初一至初五推出10歲以下兒童即可免費玩。圖／摘自大立、...
高雄大立百貨「空中樂園」，初一至初五推出10歲以下兒童即可免費玩。圖／摘自大立、大統五福店粉絲專頁
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遊樂園親子健保卡

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