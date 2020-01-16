原來這是術後的痛感...當外科名醫成為手術台上的病人

口述／台中慈濟醫院外科部主任余政展

我才40幾歲，平常雖然沒有特別養生，但也偶爾會去慢跑，除了曾經有過一次過梅尼爾氏症引起的暈眩，身體沒出過其他問題，怎樣也沒想到今年六月會經歷這場一波未平一波又起，生平最難熬的一次病痛。

事情從一個悠閒的周六午後開始，當時大女兒在練薩克斯風，我忽然覺得聲音有點怪，好像耳朵進水的感覺，但我也不以為意，直到周一上班時接起電話才發現，慘了，兩耳聽到的聲音完全不同！

我當時非常不安，擔心如果是腦瘤、腦中風，事情就大條了。立刻拜託我們醫院的耳鼻喉科主任，在兩台手術中間的空檔幫忙看看，確診是「突發性耳聾」，標準治療就是要打住院類固醇。當下我是鬆一口氣，但不願意接受住院。

因為外科醫師最怕行程被打亂，因為每天都有排定的刀和門診，這些排好的病人不會憑空消失，只要有一個沒有按時處理，後面事情就會擠在一起。所以外科醫師都很討厭突發性的休假，不論是病假、颱風假，都希望極力避免。

所以後來我就打著點滴上班，病人看到點滴關心詢問，我也只笑笑說沒什麼，因為我當時還真的覺得沒什麼。沒想到類固醇才打到第二天，高劑量帶來的副作用，就已經讓我苦不堪言。我血糖血壓都異常。無法停止的打嗝，精神亢奮到徹夜未眠，聽力還持續惡化。

當時我一隻耳朵已經快要聽不見了，用手輕拍，只感覺到觸覺，沒有聲音，偶爾從內耳傳來沙沙、嗶嗶的雜音，越來越擔心，會不會就這樣聾了？第三天我終於認命取消手術，打包住院。住院期間類固醇副作用一樣折磨著我，有時候打嗝打到我的橫膈膜無法放鬆、無法呼吸，都快斷氣了。好險撐到第六天療程結束，聽力終於有所改善，可以停藥出院。

出院後我照常上班看門診、做手術，只過了兩天平安日子，又出現新狀況。那天半夜，我忽然上腹部絞痛到睡不著，痛到整夜不能睡。隔天就醫發現，這次我自己猜測的原因沒錯，就是我過去一直不想處理的「膽結石」，還併發了胰臟炎，所以這次是非得處理不可了。

從事肝膽外科將近二十年，我開過幾千台膽結石手術，幾乎天天在做的，正是因為自己做太多，總覺得給別人開不安心，所以一直拖著沒處理，沒想到終究還是得面對，換成自己躺上手術檯。開刀前，臨時要找太太來簽手術同意書，但當時太太因為心情不好去理髮，所以沒有接到電話。於是我也經歷了自己簽自己的手術同意書、麻醉同意書，聽說這是孤獨的最高等級。手術半個小時就結束了，很順利，同事還幫我全程錄影留念。

當我在恢復室醒來，那種感覺真的和電影很像，就是忽然非常明亮，有人跟我說話，我感覺到肚子有一種被重擊的感覺，非常尖銳的疼痛感，我以前以為術後應該是悶痛，沒想到親身體驗卻發現是尖銳的劇痛。為了止痛我使用了嗎啡，朦朧間還對來探望我的副院長說「我明天要去看門診」，嚇得大家連聲制止。

術後住院觀察，太太為我請了一個看護。我實在不習慣給人服侍，一切都自己來，晚上有個陌生人睡在陪病床，我還因此有點睡不著，半夜起來上廁所戰戰兢兢，怕吵醒看護。我這才知道，原來病人住院、請看護有這麼多不自在的感覺，還好只住一晚就出院了，隔天就回門診看病人。

走過這次突發性耳聾、膽結石合併胰臟炎的治療經歷，讓我親身走一遍病患走過的路，當我重新面對病人，我就知道該怎麼樣說，可以照顧到他們的心情。對於病人的疑慮，我都更能夠感同身受，可以用自己的例子來鼓勵病人，勇敢接受手術治療。

在那段突發性耳聾治療時間，我想到菩薩是從耳根開始修行，所謂「耳根圓通」。所以當時我第一個就想到要求大慈大悲觀世音菩薩，心裡也對心經特別有感應，半夜被高劑量類固醇副作用折磨到睡不著，我就起來一遍又一遍抄心經，希望從中學習，會比較有力量去面對這件事。

我是醫療從業人員，遇到任何事情，都很理智思考、訂定明確目標，該怎麼做就怎麼做，但總是有些事情，就是人無法控制的，只能將希望寄託在信仰。我很慶幸自己能度過這番苦厄，我會更珍惜、照顧自己的健康，未來也希望自己繼續效法菩薩，幫助病人度過一切苦厄。

●醫學辭典／突發性耳聾

突發性耳聾是一種耳鼻喉科急症，發生率為十萬人有5到20個新病例，可能病因很多，目前85至-90%的病患找不到病因，僅10到15%與病毒感染、自體免疫疾病等有關。