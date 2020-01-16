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天冷吃完薑母鴨後猝死 醫曝這行為超危險

2020-01-16 20:10聯合新聞網 綜合報導

天冷時進補，心血管急速收縮容易造成昏倒甚至猝死。圖擷自YouTube
天冷時進補，心血管急速收縮容易造成昏倒甚至猝死。圖擷自YouTube
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近日冷空氣報到，在寒冷的冬天民眾最喜歡吃羊肉爐、薑母鴨等暖暖身體，不過要特別小心如果天冷吃熱鍋使得身體溫差太大，血壓沒有控制好，不僅非常危險還會對身體造成危害，也可能提高猝死的機率。

心臟外科醫師袁明琦日前上節目「醫師好辣」分享一起案例提到，一名患有高血壓、高膽固醇的病患，冬天時與朋友聚會吃薑母鴨，在吃完後因為身體很熱所以覺得不需要穿外套，結果走到車子旁邊車門都還沒開就昏倒，他的朋友以為他是喝醉，但緊急送醫後他的血壓高達220，經過電腦斷層檢查後才發現原來他是主動脈剝離。

袁明琦進一步解釋，所謂主動脈剝離就是血液離開心臟的大血管全部撕裂，然而最後做了十幾個小時的手術，還是沒辦法把病患救回。袁明琦也提到，冬天天氣一冷血管會縮起來，喝了很多酒或湯類後又會讓它放鬆，一但放鬆後血液往下沉，腦部的血液就會不夠，這時如果又跑到室外，天氣一下驟冷血管又縮起來，血液就上不去腦部，心血管急速收縮容易造成昏倒甚至猝死。

毒物科護理師譚敦慈也提到一名年輕人天冷吃羊肉爐補身體又喝酒，回到家時覺得熱所以就開了一點窗戶，之後就躺在客廳休息，但隔天沒去上班，之後才被發現已經猝死。譚敦慈表示喝了酒後要特別注意，雖然身體很熱但天氣還是很冷，加上如果寒流來很容易失溫。

譚敦慈提到尤其腎臟科的病人對於鉀離子的排洩比較困難，所以不希望洗腎的病人在吃羊肉爐、薑母鴨的時候喝湯，因為煮到最後湯裡面的鉀離子含量很高，喝一喝後心臟會亂跳，有時候還沒送到急診就已經出事。

最後袁明琦提醒，如果有在吃高血壓藥或有慢性疾病的病患，在吃完熱鍋後要到室外前先喝點溫開水，或活動一下身體，讓血液稍微循環一下，之後穿了外套再到室外。而譚敦慈也提到，在天冷時尤其是脖子的保暖更為重要。

薑母鴨高血壓

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