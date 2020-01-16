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社會住宅公會版 包租代管2.0上路

2020-01-16 19:32台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

「社會住宅包租代管2.0」啟動記者會，內政部次長花敬群（前右1）、營建署署長吳欣...
「社會住宅包租代管2.0」啟動記者會，內政部次長花敬群（前右1）、營建署署長吳欣修（前右2）出席致意。（photo by 施凱文/台灣醒報）
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社會住宅媒合加速，租賃公會加入包租代管！國家住都中心16日宣佈，全台的租賃公會將加入包租代管，一起提供社會住宅。有別於之前「縣市版」申請者須有當地戶籍，現在要申請者租屋者只要有居住事實即可申請。內政部次長花敬群表示：「可望達成每月媒合1000戶。」

「包租代管」省事

國家住宅及都市更新中心16日於營建署舉辦「社會住宅包租代管2.0」啟動記者會，包括內政部次長花敬群、營建署署長吳欣修，及住都中心執行長張溫德都出席致意。

也是住都中心代理董事長的花敬群表示，由於租賃公會更熟悉市場，可望加速整體社會住宅包租代管的媒合速度，「每個月有機會達到1000件的媒合速度。」「包租代管」是由政府委託管理業者租下民眾的空屋，再轉租給符合資格的民眾。花敬群表示，光是去年12月，全國就有接近600件媒合案。

不必與戶籍相符

目前為止包租代管全國的媒合數量，約達6000戶。營建署署長吳欣修表示：「社會住宅可以看出一個社會對人民照顧的程度。」住都中心執行長張溫德則指出：「現在北漂、南漂青年在異鄉租社會住宅，也能被受理。」

張溫德補充，「公會版」有別於「縣市版」的申請者戶籍須與申請地相符，提供房客跨區選擇，只要有居住事實即可申請。另一亮點則是業者將劃分各區租屋價格，作為租金評定依據，「我們會透過大數據來釐清租金合不合理。」

「一般住宅也可以交由我們代管，我知道大家都躍躍欲試。」張溫德呼籲，民眾可以放心把空屋交給政府，並提醒在場的公會代表「記得保持企業責任。」吳欣修則強調，交由專業管理者將空屋轉換成社會住宅，「讓房東放心出租、房客也能安心承租。」

【更多精采內容，詳見

社會住宅花敬群內政部

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