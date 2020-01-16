BELLAVITA季節限定變身 高掛天燈搭起皮影戲喜氣滿滿

今年百貨裝置掀起「天燈」熱潮，都在放天燈。繼遠百信義A13、大江購物中心都推出天燈裝置後，「貴婦百貨」BELLAVITA繼耶誕千隻萌熊後，春節裝置變身傳統東方風，透過大紅天燈與皮影戲凸顯過年熱鬧溫暖的氛圍，又將掀起一波拍照打卡熱，民眾也可順勢拍一波個人賀年照。另外，BELLAVITA也延續過去傳統，除夕休館一日。

每次季節裝置都會掀起話題的BELLAVITA，現在中庭廣場又變身為有濃濃東方氣息的裝置。中庭廣場經由老師傅純手工利用竹子及宣紙逐一細細黏著製作，打造祈福天燈、皮影戲舞台。皮影戲舞台，結合旋轉木馬讓傳統皮影戲活靈活現的展演，天燈則代表祈福心意。透過喜氣的豔紅及金桔色的天燈裝置，帶來傳統過年的喜氣氣氛。

BELLAVITA同時推出2020開春限量紅包袋，採用六款不同的古典幾何圖紋，分別代表「四方財庫、花開圓

滿、人丁添旺、萬壽無疆、金玉龍鯉、事事如意」六種吉祥寓意，活動期間全館單筆消費滿2,020元，即可憑消費發票至B1客服中心兌換一組，數量有限，兌完為止。

【BELLAVITA春節營業時間】

除夕：休館一日