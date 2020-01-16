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與農搶水疑慮未解 大安大甲溪輸水環評補件再審

2020-01-16 19:30聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

環保署今天審查「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」二階環評初審，此案為經濟部水利署為解決大台中地區用水需求，興建20多公里輸水管線，連接石岡壩與鯉魚潭水庫做聯合調度，不過此案將與農民搶水爭議長達15年未解，昨大批農民仍北上抗議，全案最後要求補件再審。

為解決大台中地區用水需求，經濟部水利署2005年提出「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程」開發計畫，2010年通過環評，但該計畫行經后里斷層帶、且未提出保障農民灌溉用水計畫，2011年法院撤銷環評結論，全案進入二階環評審查，歷經兩年昨天進入二階環評初審。

全案計畫透過聯合調度提升台中地區穩定用水，開發單位指出，台中用水需求在2031年會達到一七七點1萬噸，但現況只有148萬噸，即使加上再生水也只多8萬噸，此計畫可增加25.5萬頓，滿足需求；由於管線行經行政區有變動，因此在範疇界定、地方說明會，就耗時兩年。

不過，今天10多名后里等地農民北上抗議。后里區公館里里長馮詠淮說，政府鼓勵青農返鄉務農，如今卻面臨農業缺水，開發單位不斷掛保證「沒問題」，但目前尚未開發、農業用水就已缺乏，開發後要如何穩定農業用水？許多青農貸款上千萬買農機具，但現在「田都沒得耕，又怎麼還錢？」

青農賴來安也說，他們租一分地2000元，但若缺水休耕、地主可拿8500元補助，一但缺水農民將無地可耕。他一度哽咽說「我們需要工作權」。

台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠則批評，大甲溪南北岸都曾發現過石虎蹤跡，此開發案恐造成石虎棲地破碎化，且開發單位調查偏頗，至今無法釐清。

水利署中區水資源局長陳弘凷表示，農業用水一定會優先保留，調配後鯉魚潭的水續存量會增加，將更有利於彈性調配；石虎監測也願加強。

環評決議全案補件再審，開發單位必須補充枯水期、豐水期水源調度計畫，補充土石管理去化計畫，以及對耐震、邊坡穩定計畫，並針對每年空氣不良的十二月到隔年二月提出調查資料，同時檢討生態監測計畫、方法、頻率，建立石虎等指標性物種監測計畫，加強路殺保育措施。

環保署今天審查「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」二階環評初審。記者侯俐安／攝...
環保署今天審查「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」二階環評初審。記者侯俐安／攝影
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環評農民石虎

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