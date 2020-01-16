新春到宜蘭傳藝賞燈抽IPHONE、博杯冠軍送你去夏威夷

農曆春節假期外出走春，有溫泉、美食、自然景色及人文景點的宜蘭，不失為輕旅行之選。其中，被譽為全臺灣最有年味的國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區，今年過年期間將推出「傳藝燈籠節-燈來鬥陣過好年」系列活動，邀大家到宜蘭傳藝園區走春、賞燈、過好年。

喜迎金鼠年，全聯善美的文化藝術基金會有請被譽為「蘭陽第一筆」的書法大師康灩泉後代：康杰、康懷、康潤之三位書法家現場揮毫，寫下「金鼠賀歲，福壽安康」巨幅春聯，名家墨寶將移往臨水街懸掛展示，也為傳藝燈籠節系列活動揭開序幕。

初一到初五期間，宜蘭傳藝園區延長夜間營運到晚上八點，遊客可欣賞到全臺唯一的百家姓燈籠牆、宜蘭監獄收容人巧手製作的220個造型花燈。其中，百家姓燈籠牆是在大紅燈籠上，寫著臺灣1832個姓氏的前400大姓氏，除可尋找自姓，還可從姓氏燈籠欣賞文字之美、認識姓氏文化。

至於宜蘭監獄的花燈技藝訓練則是全臺聞名，曾在臺灣燈會拿下燈王寶座。全聯善美的文化藝術基金會特與宜蘭監獄合作，由宜監收容人耗時四個月，純手工打造總數多達220個的各式造型花燈，再現傳統燈會熱鬧氛圍。

此外，還可享好康活動。像是初一、初二宜蘭縣民憑身分證享全日免費入園，初一(1/25)起到3/1，當日於園區內消費累計滿880元以上，可憑發票至遊客資訊站填寫抽獎券參加抽獎活動，將抽出三名幸運兒可將IPHONE 11帶回家。