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這家族超有愛！7對夫妻當寄養家庭照顧41個孩子

2020-01-16 19:17聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

家扶基金會今開記者會招募寄養家庭，呼籲民眾「打開家門 讓愛住進來」，邀請500戶家庭一起為愛接力！家扶的寄養家庭中，黃姓家族3兄妹相繼加入服務行列，傳愛綿延17載，累計照顧過41名寄養童，過年常帶著孩子一起回老家圍爐團圓，黃志揚說，為讓做惡夢或身心有狀況的孩子安心，家裡半夜房門從來不關，他與老婆先前更曾照顧中度障礙孩子4年多，前期天天手洗沾滿屎尿的衣服，最欣慰的是看到孩子獨立自主。

黃志揚與妹妹黃憲琇，先後加入並與曾服務的大哥一家，在寄養服務相扶持17年，累計照顧過41位寄養童，職業是防火建材承包商、56歲的黃志揚說，一開始怕工作忙做不好，遲疑投入寄養服務，但家庭投票投輸老婆、女兒，沒想到後來甚至迴響連自身大哥、妹妹跟朋友都一起參與。

黃志揚說，擔心寄養孩子睡覺做惡夢或身體不適，半夜家裡房門從來不關，家裡曾照顧一名中度障礙孩子，前期無法自理如廁，常常自然「解放」，每次從學校回家都提著一袋沾滿便溺物的髒衣服，都由他與太太親自手洗，耐心著教導孩子學習上廁所、吃飯的獨立能力，某天半夜他發現孩子自己上廁所，「真的好高興！」

黃志揚堅持到他家來的寄養童絕不事前面試，「來到我們家就是有緣！」黃志揚分享，當寄養家庭一點都不難，只要付出耐心、愛心，學著聆聽孩子心聲，他的太太也說，當了寄養家庭後正向收穫滿滿、回憶也滿滿，兩個女兒從一開始會計較，最後當起寄養童的小家教老師。

黃憲琇則談到，為了全家順利行動，先生還買了一輛9人座廂型車，假日帶全家一起出遊，讓寄養童感受到自己在家族中代表的是重要「家人」的位置。

現為家扶基金會社工、24歲的孫佳慧，幼年跟著爸爸以街頭為家，進出警察局是家常便飯，遇到寄養媽媽江美雪後，人生自此不一樣，孫佳慧笑說小時候志願是長大想當寄養媽媽，有能力也想助人，後來在寄養爸媽鼓勵下選讀社工。至今仍跟江美雪保持聯繫的她，最懷念的就是過年跟著寄養媽媽返回苗栗老家，家族熱熱鬧鬧。

家扶基金會執行長何素秋指出，39年來已有4467戶寄養家庭照顧過5萬4261人次的孩子，2018年家扶舉辦全台宣導活動，累計545戶家庭主動詢問、189戶家庭提出正式申請，年度內新加入成為寄養家庭有103戶，但是每年度兒少寄養安置需求，需500戶以上家庭有意願加入才能因應，呼籲更多家庭投入寄養服務，只要夫妻雙方年滿25歲、國中以上學歷、穩定收入及足夠空間，都可加入服務行列，相關訊息可洽詢家扶寄養家庭招募專線0800-07-8585或網站https:// fostercare.ccf.org.tw/。

寄養爸爸黃志揚(中)與妹妹黃憲琇(左二)先後加入寄養服務，兩家之間常彼此照應寄養...
寄養爸爸黃志揚(中)與妹妹黃憲琇(左二)先後加入寄養服務，兩家之間常彼此照應寄養童。圖/家扶基金會提供
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現為家扶基金會社工、24歲的孫佳慧，曾是寄養童，受到寄養媽媽江美雪的照顧。記者葉...
現為家扶基金會社工、24歲的孫佳慧，曾是寄養童，受到寄養媽媽江美雪的照顧。記者葉冠妤/攝影
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藝人修杰楷(中)與家扶基金會執行長何素秋(右三)呼籲民眾發揮愛心加入寄養家庭。圖...
藝人修杰楷(中)與家扶基金會執行長何素秋(右三)呼籲民眾發揮愛心加入寄養家庭。圖/家扶基金會提供
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