樂動紓壓5招式 推廣全台校園

體育署主秘葉丁鵬表示，希望可以藉由樂動紓壓5招提升學生參與運動頻率。（photo by董氏基金會） 分享 facebook 「樂動紓壓5招可預防憂鬱！」董氏基金會執行長姚思遠16日在記者會表示，此次和教育部體育署於全台推展校園運動紓壓計畫，並邀請藝人愷樂代言。屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興設計5招火直拳、齊踢打、ㄇ字腳、平衡T和大掌樂，教民眾健身與紓壓。

5成人運動未達1小時

根據董氏基金會最新發布的調查指出，大台北地區近4成青少年每周運動天數未達3天、近5成每次運動時間未達60分鐘。為鼓勵學生增加運動時間，教育部體育署與董氏基金會於全台推展「樂動150，提升運動力」校園運動紓壓計畫，並邀請藝人愷樂代言，教學生如何在日常生活中成規律運動習慣。

徐錦興表示，從調查報告發現，有三分之一青少年覺得運動時間是不足的，關鍵在於自己，如果將運動視為重要的事，會主動調整步調或將生活排序做調整，創造運動時間。教育部體育署主任秘書葉丁鵬則表示，希望可以藉由樂動紓壓5招提升學生參與運動頻率。

解析樂動紓壓五招

在影片中，愷樂教導樂動紓壓五招，第一招「火直拳」，先以抵擋動作為起頭，穩定核心肌群，再以快速交替直拳和跳躍的動作，提高肌肉與關節的溫度和柔軟度，加速血液循環，適應後續的運動。

第二招「齊踢打」，動作組合以單腿動作和踏步相互結合，動作的相互結合可訓練到自身協調性，並藉由單腿平衡來鍛練自身本體感覺與平衡能力。第三招「ㄇ字腳」，快速的小碎步可以提高心跳速率，搭配高衝擊的深蹲跳躍動作，心肺和肌力的相互間歇，使運動強度來到最高點，讓運動效果更有感。

第四招「平衡T」，使用單腳平衡的基礎，加上脊椎扭轉，訓練核心穩定度；再將單側的手往上延伸，及單側的腳向後踩踏，讓身體肌肉延展到略為緊繃的程度，幫助肌肉恢復至原長度，減緩後續延遲性肌肉痠痛。

第五招「大掌樂」，運動的結尾，先以旋轉肌群的放鬆，再以緩慢的呼吸搭配手部動作，幫助心跳速率恢復平靜，同時藉由血液循環排除運動所產生的代謝物。

【更多精采內容，詳見 】