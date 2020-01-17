富邦帶你一起RUN鳴槍起跑 用你想像不到的方式體驗高富馬

搶先體驗全新賽道風光 跑者夢幻逸品帶回家

圖／富邦人壽 提供 分享 facebook

富邦人壽力挺國人運動風氣發展，並長期支持台北馬拉松，自2020年起更投入南部標竿馬拉松賽事，連續三年冠名贊助「高雄富邦馬拉松」，串聯起北、高兩大指標性城市馬拉松，並推出全新「富邦帶你一起RUN」活動，即日起(17)率先鳴槍起跑，跑友不僅可搶先零距離感受高富馬指標景點，更可熱情喊出個人專屬運動宣言，有機會升等跑步夢幻裝備!讓健康與帥氣一次跑好跑滿，一起為2/8~9賽事暖身！

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽長期推廣國內運動風氣，包括冠名贊助富邦人壽UBA大專籃球聯賽，掀起新一波學生籃球瘋潮，今年起我們更跑進熱情的高雄，與高雄市政府合作打造全新「高雄富邦馬拉松」，藉由投入人力志工、企業資源與賽事優化等，打造節慶馬拉松的歡樂氛圍，並透過宣傳讓全台愛跑步的跑者，相約體驗美好的高雄城市風光，更持續提升國人健康運動風潮。

高雄市政府運動發展局程紹同局長亦表示，高雄富邦馬拉松在獲得富邦人壽優質贊助後，除延續元宵馬拉松、補給一條街等傳統特色外，也增添新元素，包括禮遇菁英選手提前起跑、半馬里程數、賽道優化調整，讓跑者感受全新舒適賽道環境，攜手營造最友善城市馬拉松品牌。

富邦帶你一起RUN 專屬視角即刻起搶先體驗高富馬「心」面貌

用心體驗城市脈動、用雙腳與土地對話，是城市馬拉松的不敗經典賣點！2020年高富馬集結了港都歷史風情、城市創新地標及在地鄉親熱情，包括中都唐榮磚窯廠、桃子園武器展示中心、高雄國家體育場、高雄巨蛋、愛河之心、援中港濕地，以及超夯傳統「補給一條街」蚵子寮漁港等，打造高富馬「心」面貌。

為讓跑友搶先一窺賽事指標景點，「富邦帶你一起RUN」即日(1/17)起鳴槍起跑( http://bit.ly/2Rd7P63 )，用跑友視角飽覽全新賽道風光，同時鼓勵跑友熱情展現個人自信、挑戰突破自我，大聲喊出個人專屬的運動宣言與應援金句，分享於社群平台上號召親友為你吶喊加油!另於活動貼文下方完成留言【#富邦帶你一起RUN】，還有機會把Hypervolt震動按摩槍、Apple Watch Series 5、Airpods 2等跑者精品帶回家。

每日主題限定攝影棚、正能量運動宣言牆 一起RUN出最好玩的2020年高富馬

富邦人壽除推出「富邦帶你一起RUN」外，更投入打造「全球獨特元宵馬拉松」嘉年華活動氣氛，於兩日賽事活動期間，富邦人壽將陪跑友一起夜RUN元宵、吃元宵，號召熱情應援團陪你衝破終點線，也精心搭設起「亮出自信邦你照」每日主題限定攝影棚，讓跑友拍出最精采的影像紀錄，同時規劃巨型「正能量語錄留言牆」，邀請全、半馬完賽跑者，一起寫下完賽金句留下紀念，現場還提供限量冰敷袋讓跑友現場舒緩還可帶回家!打造出好玩、好吃、好亮眼、最貼心的2020年高富馬。

「2/8-夜光休閒組」:元宵節是國人團聚的重要年節，也象徵新的一年正式開始!高富馬的元年，富邦人壽即以RUN元宵為主軸，在元宵街當日傍晚舉辦 4.5 公里組的夜光休閒組，把世運大道妝點成燈籠大道，陪跑友一起RUN在於燈籠大道上，一起感受港都夜裡的節慶氣氛，夜跑兼賞燈、品嚐在地特色元宵，走進「元宵夜光攝影棚」留下最吸睛的完賽照!用視覺、味覺雙重享受，呼朋引伴一起歡慶高富馬元年新氣象!

「2/9-全、半馬正式賽」:高富馬為國內唯一仿照奧運模式，將半、全馬終點設於世運場館主跑道上，打造國際正式賽衝線的高規格體驗，更為高富馬中最受跑者歡迎的特色之一，富邦人壽將於最後一哩路上，用熱情應援聲陪你一起RUN破終點。

而全、半馬跑者於完賽後必備的舒緩、合影留念等行程，在「富邦帶你一起RUN」活動攤位，通通可以一次滿足，包括有「運動宣言牆」、「征服高富馬攝影棚」等，讓跑者可以亮出最自信的完賽英姿與運動宣言，也一起記錄你的RUN生活，另外亦贈送限量專業冰敷袋，讓跑者不僅現場即刻舒緩，還可以免費帶回家，讓富邦人壽陪你一直RUN下去。