千金難買老來瘦？71歲翁半年爆瘦4公斤竟是胰臟癌惹禍

很多人認為「千金難買老來瘦」，擔心老年發福可能高血壓、高血脂、糖尿病等三高或慢性病纏身，但暴瘦就要注意！台中71歲徐姓退休族平時保養得宜，也有運動，半年來因咳嗽、喘，爆瘦4公斤，驚覺不對勁，以為腸胃出問題先至消化內科看診，經X光檢查發現肺部少量積水，經轉診胸腔內科後，確診胰臟癌合併肺部轉移，肺部有數個0.3至0.5公分腫瘤。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師戴芳銓說，徐姓病患因不明原因右側肋膜積水，先抽積水化驗後報告呈陰性，胸部電腦斷層也沒有發現陰影，但仍高度懷疑與肺癌有關，因此進一步安排肋膜腔鏡檢查，果然發現數顆0.3至0.5公分肋膜腫瘤，因此初步先解決伯伯咳嗽、喘的問題後，再轉由消化內科醫師進行後續的化學治療。

戴芳銓指出，不明原因的肋膜積水，傳統會透過外科手術的胸腔鏡切片檢查，診斷率僅4到5成，且必須考慮患者的年紀，以及承受麻醉和手術的風險；另一種檢查則採抽吸方式，但仍有患者無法單純經抽吸肋膜積水得到明確診斷。

最新的肋膜腔鏡檢查方式為採側臥姿勢，利用超音波定位先在肺壁上開一個約1公分的小洞，並放入一個套管，接著將肋膜腔鏡放入，即可觀察肋膜上是否有異常的病灶，再評估是否需要接受其他治療，檢查時間僅約30到60分鐘，傷口則約1到1.5公分，患者可藉此免除傳統開刀需麻醉的風險。

由於患者的腫瘤僅0.5公分，易經X光檢查發現，肋膜積液報告也呈陰性，但透過肋膜腔鏡檢查，可以看到肋膜上異常突起的腫塊，故不明原因肋膜積液的患者，當肋膜積液檢驗無法提供明確診斷時，可透過肋膜腔鏡檢查，對於惡性腫瘤造成的肋膜積液有較高的診斷率。

此外，肺癌或肺結核、肺癌分期與再切片、局部膿胸治療、肋膜沾黏術、周邊肺病灶等患者，均適用肋膜腔鏡檢查。