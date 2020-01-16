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魚目混珠！年貨稽查揪出多家名店標示不實

2020-01-16 17:31聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

下周就是春節，許多人利用網路趕辦年貨、訂購飯店年菜，省時又省力。食藥署近日稽查全台70家網購食品製造業以及90家供應年菜的餐廳，發現許多魚目混珠的情形，包括使用台灣芝麻醬卻標示日本芝麻，以及烤鱈魚實際使用大比目魚等。

衛生福利部食品藥物管理署12月起展開全台食品稽查，包括網路熱搜的春節應景食品、伴手禮等製造端，年貨大街、傳統市場等販售端，以及供應年菜或外帶年菜的餐飲端，共查核493家並抽驗2139件產品，今公布檢驗結果，發現不僅網購名店，連大飯店年菜都有「魚目混珠」標示不合格的情形。

食藥署中區管理中心簡任秘書林炎英表示，名店年菜稽查，台北市阿美飯店（美安有限公司）被查獲現場菜單供售「烤鱈魚」，然而實際卻是使用大比目魚，已由衛生局裁處4萬元罰鍰。花蓮煙波大飯店慕拉西餐廳則標示牛肉原產地為紐西蘭，實際查驗單據卻是澳洲進口，店內販售重組雞塊也未依規定標示，將可依食安法第28條處以新台幣4萬至400萬元以及第25條處以新台幣3萬元至300萬元不等罰鍰。

餐廳年菜也發現新竹市湘滿樓川湘料理有使用逾期調味料的情形，已裁處新台幣6萬元罰鍰；春申食府的網購年菜則是發現使用的白蘿蔔被驗出農藥超標。林炎英說，春申食府使用違規食材的產品皆已售完，已要求廠商回收相關產品，並要求提供白蘿蔔的上游供應商銷毀剩下的食材。

另外，網購名店「聞明堂」販售的「月十二曲麻優綠豆太郎餅」除了外包裝未標示淨重，其成份標示使用「日本微粒黑芝蔴」，但現場出示的食材原料卻是「台灣製造」的「日式純黑芝麻醬」，涉標示不實。加上該店販售的「月十二曲伴島奶黃酥餅」、「月十二曲紅豆麻薯餅」皆未標示淨重，以及未標示使用防腐劑己二烯酸，已由轄管衛生局共裁處新台幣12萬元罰鍰。

除了網購年貨和餐廳年菜，林炎英表示食藥署也針對賣場、超市、量販店或年貨大街等共稽查333家，1838件產品當中有24件不合格，主要違規項目為生鮮蔬果檢出農藥殘留超過標準，將針對上游供應商開罰。

食藥署提醒消費者購買春節食材時，如果是購買散裝食品，掌握先「看」、後「聞」的順序，不要選外表破損、內容物外漏等外觀異常或是具有刺鼻、酸臭、腐敗味等氣味強烈的食品。另外，購買完整密封包裝乾貨食品，應詳細閱讀標示，瞭解產品內容物及效期等。

食藥署提醒，購買散裝年節食品，要掌握先「看」、後「聞」的順序。圖／本報資料照
食藥署提醒，購買散裝年節食品，要掌握先「看」、後「聞」的順序。圖／本報資料照
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年菜年貨大街網購

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