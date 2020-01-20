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凱擘大寬頻 過年宅在家新法寶 Google Nest Mini x A1 BOX

2020-01-20 00:00聯合線上／ 耿瑞

今年春節七天連假，你打算怎麼渡過呢? 根據我們udn的街訪，不少民眾除了除夕會和家人圍爐外，打麻將、看電視也是親友們團聚常從事的休閒娛樂。今年過年更有一個超強新法寶，除夕你只需輕鬆躺在沙發上，開口便能聲控電視享受各種影視娛樂！

民眾在除夕夜都有一起看電視的習慣。 圖／翻攝udn
民眾在除夕夜都有一起看電視的習慣。 圖／翻攝udn
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沒錯！那就是台灣消費者期待許久的Google新一代Nest Mini智慧音箱！終於在去年底正式登台，首次支援「中文語音」的Google助理，讓你無須動手操作，說中文就能和Google Nest Mini對話、詢問天氣、播放新聞、音樂等，幫你打理生活大小事。

新一代的Google助理，支援中文語音服務。 圖／翻攝udn
新一代的Google助理，支援中文語音服務。 圖／翻攝udn
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此外Google Nest Mini結合凱擘大寬頻A1 BOX的「電視管家」功能，可以直接聲控你家的電視開關機、調整音量大小、轉換頻道，還能語音搜尋關鍵字找到想看的影音內容。過年期間你只需要舒服的躺在沙發上，動口讓Google Nest Mini來為您服務 。

Google Nest Mini聲控裝置，只要動口就可以讓電視管家為您轉台。 圖...
Google Nest Mini聲控裝置，只要動口就可以讓電視管家為您轉台。 圖／翻攝udn
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除了聲控外，凱擘大寬頻A1 BOX更內建myVideo、愛奇藝、LINE TV、YouTube等眾多熱門OTT影音內容，圍爐完不知道要看什麼電視節目? 透過語音搜尋現在正熱門的電影，全家一同觀賞也是一個絕佳的選擇！不只影音娛樂，A1 BOX搭載Google Play商店，可在電視上下載應用程式、遊戲等，過年不需要出門，在家就能享受多重的居家娛樂！

新一代Google Nest Mini搭配凱擘大寬頻A1 BOX讓你有多重視聽享...
新一代Google Nest Mini搭配凱擘大寬頻A1 BOX讓你有多重視聽享受。 圖／翻攝udn
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目前凱擘大寬頻提供過年超殺優惠組合，能讓全家享有高速穩定的光纖上網、數位有線電視頻道和精彩高畫質頻道任你選，另外申辦指定方案就能直接把Google Nest Mini帶回家，還可免費升級A1 BOX，享受多元熱門OTT影音內容！ 凱擘大寬頻 Google Nest Mini x A1 BOX超強組合讓你過年好好宅在家，現在趕快辦好，過年才能好好享受！

圖／翻攝udn
圖／翻攝udn
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活動網頁了解更多：http://bit.ly/39OrP7A

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