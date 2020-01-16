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開放美豬進口美方聲聲催 陳吉仲：沒什麼變化

2020-01-16 16:41聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

農委會今天與媒體餐敘，媒體關心美國要求萊克多巴胺(萊劑)美豬進口問題。圖／聯...
農委會今天與媒體餐敘，媒體關心美國要求萊克多巴胺(萊劑)美豬進口問題。圖／聯合報系資料照片
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總統大選剛結束，美國在台協會（AIT）主席莫健11日立刻在華府受訪，談到美台經貿關係表示，美豬美牛問題需要解決，希望能取得進展；外界解讀莫健談話，認為是否開放美豬、美牛進口，是蔡政府必須面對的問題；農委會主委陳吉仲今天表示，美豬、美牛一直都是台美之間的貿易議題，沒有什麼變化。

農委會今天與媒體餐敘，媒體關心美國要求萊克多巴胺(萊劑)美豬進口問題。

他表示，從過去到現在，美豬美牛問題都是這樣，並沒有什麼變化；不要去思考其他國家豬肉進口問題，倒是我國豬肉在今年5月只要世界動物衛生組織OIE宣布台灣為口蹄疫非疫區，我國豬肉第一個可能出口的國家就是新加坡，相關程序已向新加坡政府申請，通路業者也簽好合約，就等今年5月可能出口。

陳吉仲表示， 國內養豬戶不能因為可能的豬肉出口大幅度增加養豬量，現階段毛豬在養頭數維持550萬頭，全年屠宰量約850萬頭，進口豬肉占國內消費的5%至10%，不要額外超養。

他說，美豬美牛本來就可以進口，國內進口豬肉最大宗就是加拿大、丹麥、西班牙；去年一年進口豬肉約8萬公噸，占整體國內豬肉的7%至10%，這些進口的豬肉，是沒有含萊克多巴胺的美豬，至於牛肉，主要進口國是紐西蘭、澳洲與美國，陳吉仲表示，含有萊克多巴胺美牛，在馬英九總統時代就開放進口，現在也是維持現況。

農委會副主委陳駿季表示，美豬美牛的議題，不可避免會被提出來，前提是要國內消費者能夠接受，到目前為止，農委會針對這議題，並沒有任何的溝通或規畫，但他認為這議題早晚要面對，跟消費者、民眾溝通，這是政府應該要先做的，不能說上了檯面以後才開始溝通，這樣給人民感受並不好。

美豬美牛農委會

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