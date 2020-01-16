3C保母後遺症 調查：大班孩童10人有1人近視

學童及青少年高度近視比率增加，衛福部建議家長寒暑假應安排戶外活動，別讓孩子看電視、玩3C。圖非當事人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國健署調查發現，幼兒園大班每10名孩童就有1人近視。醫師表示，不少父母習慣把孩子託付給「3C保母」，是造成幼兒近視重要原因之一，未來高度近視、失明風險恐大增。

根據國健署106年「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，台灣幼兒園大班兒童每10人就有1人近視、小學六年級學生每10人就有7人近視，國三學生每10人更將近有9人近視。

值得注意的是，小六近視族群中，有超過1成是500度以上的高度近視，國三更有逼近3成，相當驚人。

高雄長庚醫院近視防治中心主任、教育部國教署學童視力保健計劃主持人吳佩昌接受中央社記者訪問時表示，正常來說，孩子從出生、幼兒到國小階段，至少都有100至200的遠視度數，也是所謂的「遠視存款」，對於近視有一定的延緩作用。

吳佩昌說，根據過去研究，孩子遠視度數若從100、200度掉到50度以內，多達55%隔年就會近視，顯示遠視存款的重要性。尤其孩子正處於發育期，一旦近視，度數增加速度也相當驚人，他推測，可能是身體認為有看近的需求，導致眼球愈長愈長，以小學孩童為例，每年度數平均增加100度，短短5年就可能成為高度近視。

許多父母忙碌於工作，無瑕照顧孩子，索性讓3C產品成了保母。吳佩昌說，近年臨床上不少孩子3、4歲就近視，一問家長才發現，這些家長不是買平板送孩子當禮物，就是一忙起來就塞3C產品給孩子，很多孩子玩了半年就近視150度，若持續惡化，成年後近視度數恐破1000度。

吳佩昌指出，世界衛生組織近年曾發表手機使用限制，建議1歲以下不要碰3C產品，2歲以上孩童1天不超過1小時；他則建議孩子在15歲以前都應避免接觸3C產品，每半年應就醫散瞳、驗光，瞭解孩子的視力狀況，盡可能每天戶外活動120分鐘，避免近視找上身。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟強調，愈早近視者愈有機會惡化成高度近視，一旦近視度數突破500度，容易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變，甚至有10%會導致失明，即便難以避免近視找上身，還是要盡可能控制度數，避免成為高度近視。