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貪杯小心隔天手「不舉」 周末夜臂麻痺症上身

2020-01-16 15:40聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

尾牙拼酒別過量，小心醉到隔天「手不舉」。醫師表示，很多人喝醉熟太睡，整晚維持同樣的姿勢而壓迫到手臂神經，導致缺血性損傷，使得手臂無力而無法上舉，最久可能需要三個月才能恢復。

振興醫院運動復健科主任陳建成表示，這種症狀小有名氣，叫做「橈神經壓迫損傷合併垂腕症」，俗稱「周末夜臂麻痺症」。橈神經最容易壓迫到的部位是腋下和手臂「螺旋溝」的位置。螺旋溝會於肱骨後三分之一，橈神經走到這裡正好緊貼肱骨，容易受到外來壓迫。

陳建成說症狀發生原因是手臂受到頭部長時間重量壓迫，局部組織血流不足，產生痠痛，若持續遭到壓迫時間超過30分鐘，就可能壓迫到神經則造成神經受損，導致橈神經暫時性麻痺，手臂抬不起外，也會造成手腕、手指頭無法往上舉起的垂腕症。

通常單純的神經壓迫，不須特別治療約二到四周可自然恢復，但也有病患症狀持續三個月才恢復。病情較嚴重者則會給予復健治療，包括正確的擺位以防止神經進一步壓迫及手變形，適度關節運動以防止手腕及手指攣縮，或是穿戴支架來防止關節攣縮及肌腱縮短，並提供手腕及手指伸直功能以協助抓握。

由於這個疾病除了容易發生在趴睡、酒醉熟睡的民眾外，陳建成笑說，這個疾病也有另一個有趣的名字，叫做「蜜月手臂麻痺症候群」，主要發生在蜜月時將手臂給新婚太太當枕頭的男性身上。陳建成建議，再恩愛也不要把手臂給人當枕頭，若真的想展現愛意，讓太太枕在手上，最好把手臂肌肉練壯一點，較不容易壓迫到神經，減少「手臂不舉」發生。

陳建成表示，整晚維持同樣睡姿壓迫到橈神經，可能造成手臂無法上舉。記者楊雅棠／攝影
陳建成表示，整晚維持同樣睡姿壓迫到橈神經，可能造成手臂無法上舉。記者楊雅棠／攝影
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復健男性肌腱

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