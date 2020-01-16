三成武漢肺炎患未赴華南海鮮市場 疾管署不禁台商返國

中國武漢肺炎疫情不斷，已被世界衛生組織認定，存在有限度人際傳播，泰國及日本陸續傳出確診個案。武漢不明肺炎已奪一命，我國不敢輕忽，派兩位專家前往武漢考察，昨晚返台、今下午火速對外說明，41例確診個案中有13例無華南海鮮市場活動史，因應即將來臨的春運，陸方已規定個案密切接觸者監測期間不可擅離武漢，疾管署則表示，暫不限制武漢台商返國。

衛福部疾管署1月6日去函中國國家衛生健康委員會，規畫派專家赴陸實地瞭解疫情並進行交流，以利掌握完整資訊，陸方11日同意我方提議，專家於12日晚間約11時抵達武漢，出訪專家之一疾病管制署防疫醫師洪敏南表示，考察期間赴當地疾控中心、醫院及衛生健康委員會，交換防治意見及臨床考察，但卻沒有機會赴華南海鮮市場實地考察，就在15日晚間返台。

疾管署15日接獲中國疾控中心通報，新型冠狀病毒感染的肺炎病例仍維持41例，其中重症6例、1例死亡，已出院7例。洪敏南指出，當地才知道有兩起家庭群聚事件，分別為夫妻檔及父子及侄子三人群聚。夫妻檔中丈夫在華南海鮮市場工作，妻子行動不便，不會去華南海鮮市場，但不能排除共同接觸某種動物；另一群聚中，三人都是海鮮市場員工。

評估陸續出現家庭群聚，再加上目前41例確診個案中有13例沒有華南海鮮市場活動史，台南柳營奇美醫院榮譽院長、傳染病防治醫療網指揮官莊銀清說，考察首日陸方舉行的訪查團會議中，臨床醫師報告中不斷透露疑似人傳人疫情，但官方起初不願鬆口人際傳播可能性，在與會的港澳專家及我國專家追問下，當地衛健委員會才定調不排除疫情可能人傳人。

有「地表最大人口移動」之稱的中國春運已開始，官方估計期間旅客發送量將達30億人次。專家憂春運將增武漢肺炎疫情傳播。洪敏南說，目前推估該傳染病潛伏期為14天，但潛伏期是否據傳播力仍然未知，陸方除持續加強隔離外，也規定密切接觸者，如與患者共同生活、同室工作學習、同室居住等，監測期間不可擅離武漢，降低疫情外擴風險。