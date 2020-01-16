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廢棄稻桿有這麼多用途 黃偉哲拜託農民：別燒稻草了

2020-01-16 14:43聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市環保局今天在後壁區粕面宋江公園舉辦「獨稻之處-廢棄稻稈再利用」推廣會，改變農民對於稻草僅能燃燒的錯誤觀念，除現場除示範空拍機稽查管制方式外，更搭配稻草蓆實作及裸露地覆蓋示範，展現稻草再利用、循環經濟之獨特性與價值。

台南市長黃偉哲表示，台南是台灣的穀倉，後壁又是台南種米種稻最多的地區。農民在稻穀收成之後，碾成米之後，不管是稻穀或稻草，其實都容易造成一些環境的問題，最簡單、最省力的方式就是焚燒，但是現今的環保意識已經不一樣，經過焚燒之後所產生的PM2.5跟PM10這些懸浮微粒跟細懸浮微粒，都是超標，那對於南台灣，對於台南以及南台灣的空氣品質會影響很大。

黃偉哲說，在講求珍惜資源、循環再利用的現在，稻草或果樹樹枝等農業廢棄物有更多、更好的處理方式及去化管道可替代，像是現地切碎翻耕提高地力、覆蓋裸露地減少揚塵，促進植被生長或製作衍生性燃料等等。透過循環經濟方式再利用，不僅能將廢棄物變黃金，同時又能兼顧維護本市空氣品質，可說是一舉數得；所以，懇請農民朋友們，請改變露天燃燒習慣，當個友善環境的現代農民！希望這個成果能夠廣泛運用，成為標準的作業程序，就能大幅降低焚燒稻穀所造成的空氣汙染的情況。

環保局長林淵淙局表示，經過多年宣傳與管制，稻草燃燒情形已大幅降低，燃燒面積從102年181公頃降至108年12.8公頃；台南市二期稻作已收割完成，然而仍有部分農民保有露天燃燒舊有觀念，此方式不僅產生漫天濃煙，產生大量PM2.5及PM10，影響空氣品質及行車安全，若處理不慎還將引起火災，對環境及生命財產上皆會造成重大危害。

環保局指出，每年10月至翌年1月期間為露天燃燒高峰期，露天燃燒裁罰件數佔全年度裁罰件數的61%，除燃燒廢棄稻草外，還有果園修整的樹枝、落葉與雜草，因此這段時間環保局除加派人員稽巡查外，近年更是利用科學儀器(UAV無人飛機)擴大巡視範圍，快速了解附近是否有正在露天燃燒，藉此再次呼籲民眾勿露天燃燒，共同守護大台南環境品質，違法露天燃燒者，可處新台幣1200元以上10萬元以下罰款，請勿以身試法。

台南市環保局今天在後壁區粕面宋江公園舉辦「獨稻之處-廢棄稻稈再利用」推廣會，呼籲...
台南市環保局今天在後壁區粕面宋江公園舉辦「獨稻之處-廢棄稻稈再利用」推廣會，呼籲民眾勿燒稻草造造空汙。圖／台南市環保局提供
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台南市環保局今天在後壁區粕面宋江公園舉辦「獨稻之處-廢棄稻稈再利用」推廣會，呼籲...
台南市環保局今天在後壁區粕面宋江公園舉辦「獨稻之處-廢棄稻稈再利用」推廣會，呼籲民眾勿燒稻草造造空汙。圖／台南市環保局提供
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台南市環保局今天在後壁區粕面宋江公園舉辦「獨稻之處-廢棄稻稈再利用」推廣會，呼籲...
台南市環保局今天在後壁區粕面宋江公園舉辦「獨稻之處-廢棄稻稈再利用」推廣會，呼籲民眾勿燒稻草造造空汙。圖／台南市環保局提供
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農民空氣品質PM2.5

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