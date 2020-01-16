侯友宜：環狀線正式通車後1個月內免費試乘

環狀線第一階段將通車，交通部最快今天就會發營運許可函給台北市政府、新北市政府，再由雙北統一宣布通車時間。新北市長侯友宜今天從大坪林站搭到新北產業園區站，大約花費24分鐘，他說，收到許可函後會開放幾天上午10點到下午4點免費試乘，等正式通車後會再正式宣布，一個月以內免費試乘，讓民眾享受新北最棒、最漂亮的環狀線。

侯友宜今天與新北市議員們及相關局處首長們一同試乘環狀線，過程中經過先前居民反映煞車噪音處，侯說，跟先前比起來已經改善很多，不過在通車典禮前，還是要了解民眾有沒有看到任何的零碎的小缺失，一定要把它改善得盡善盡美，再加上台北市長柯文哲現在人在國外，因此有跟台北市協調，接到函以後會給台北捷運公司2天準備時間，新北就開始辦試乘，試乘時間從上午10點到下午4點。

談到通車時間，侯友宜表示，時間點他會跟柯市長敲定好，相信在農曆春節過後的第一天，或農曆春節結束的前一天，會越快越好，因為還要看這些小缺點，何時可以改善完畢，預計農曆春節一結束，就馬上正式辦通車典禮，雙北一起合作，讓新北市的環狀線，在安全無虞外，也可以做的更到位。