近期開通三路段 春節嘗鮮避塞不可不知

春節連續假期即將來臨，蘇花改、台9線南迴改及台61線西濱快速公路等近期都通車了，公路總局預期，由於民眾對於新路段想要嘗鮮再加上年假返鄉、出外旅遊等，都可能造成車流輛大增。公路總局表示，預估蘇花改春節期間南下往花蓮尖峰為1月23、25至27日，也就是小年夜、初一至初三，北上往蘇澳尖峰為1月27至29日，也就是初三至初五。

公路總局表示，沿線容易塞車的瓶頸路段包括國5至蘇澳市區路段於蘇花改起點蘇港路口易回堵壅塞，東澳路段在新舊線共線路段、南澳市區路段、和平路段、中仁隧道北口、仁水隧道南口、崇德北上路段等等。

台9線南迴改方面，公路總局提醒，該路段目前禁行大貨車及機慢車，行駛長隧道時也請保持行車安全距離，另外草埔隧道往屏東方向出口因緊鄰號誌路口，速限由60公里下降至40公里，請民眾注意，以免超速。

公總預估，春節期間往台東尖峰為1月23至24日、27至28日（小年夜至除夕、初三至初四），往屏東尖峰為1月27至29日（初三至初五），往屏東方向易發生壅塞。

台61線西濱快速公路方面，公路總局表示，預估春節期間南下尖峰為1月23、25至26日（小年夜、初三至初四），北上尖峰為1月28、29日，也就是初四、初五。目前預估容易塞車路段包括竹南路段、銜接國3的西濱交流道路段等等，為避免匝道回堵，將於1月27至28日封閉西濱交流道北上匝道入口，請用路人依沿線導引指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。