大腸癌篩很重要 檢百人有2-3人揪癌前病變

大腸直腸癌發生率高居我國癌症之冠，衛福部國健署統計全台各縣市糞便潛血篩檢篩檢情形，每篩檢百人能揪出兩到三人有癌前病變，每千人約有一到兩人罹癌。醫師表示，癌前病變者切除病灶即可避免演變為惡性腫瘤，提醒50-74歲民眾把握政府補助兩年一次的糞便潛血檢查，有一等親內家族史者宜提前至40歲自費作大腸鏡檢查。

衛福部國健署2018年統計資料顯示，全台接受政府補助進行糞便潛血篩檢的人口當中，癌前病變比率約為2-3%，比率較高的縣市包括台東、嘉義、澎湖、屏東、雲林等；經由政府篩檢最後確診罹癌的比率約為1-2‰，比率較高的縣市包括澎湖、高雄、台南、台中等。

衛福部國健署癌症防治組組長林莉茹表示，各縣市篩檢結果差異可能源於接受篩檢的人口結構不同，有的縣市來篩檢的民眾平均年齡較大、有縣市男性較多、有的縣市較多人第一次篩檢、有的縣市較多人已持續篩檢數年等，因此無法斷言為何部分縣市篩出癌前病變與癌症比率較高。不過，仍能藉由這些數字觀察到篩檢有助早期發現、早期治療。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模表示，癌前病變不一定會發展成癌症，但目前的醫學知識並不確定哪一顆腫瘤性息肉日後會變成癌症，因此發現息肉就經由大腸鏡加以切除，降低日後罹癌風險。

邱瀚模表示，大腸癌第一期到第四期的五年存活率落差很大，第一期約有九成五，第二期為八成多，第三期為六成多，第四期僅剩一至兩成，因此呼籲符合資格的民眾把握政府提供篩檢的機會，有一等親內家族史的人則宜提前至40歲自費作大腸鏡檢查。