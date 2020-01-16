春節疏運／遠東缺口已補上 蘇貞昌點2塞車高風險區

農曆春節將至，交通部今赴行政院報告疏運計畫，針對遠東航空停航，經協調華信及立榮航空重新規劃第2波加班機後，已先滿足遠航原訂位旅客人數的運能；針對春節國道疏運，行政院長蘇貞昌則是提醒，國5要前往蘇花改，及蘇花改新通車路段與原台9線的匯流路段，都是易壅塞的高風險區，務必做好預防因應。

交通部指出，春節國道車潮雙向最大量落在初三，因此初三、初四下午將有國1、3高乘載管制，初三國5也實施高乘載，其餘還有匝道封閉、匝道儀控、收費措施、開放路肩等等管控；次長王國材則說，今年在東部除鐵路，還有公路疏導，整體運量應該沒問題。

蘇貞昌則要求，今年初3條新通車的路段，是首次加入疏運，國5要前往蘇花改，及蘇花改新通車路段與原台9線的匯流路段，都是易壅塞的高風險區，務必事先做好預防因應。

鐵路部分，高鐵主要服務西部，預估平均每日疏運約24.6萬人次，目前已加開386班次，運能較平日增加27.2%，總計開行1805班次，預估單日最高運量可達到32.2萬人次；台鐵主責東部，春節疏運期間日平均運能規劃較平日增加9.6%，東部增加22%。

空運以服務離島航線為主，但其中又牽扯了遠航停航，王國材說，遠航原先有6條國內航線，占了國內30%運量，不過選前已經做過演練，立榮、華信接受華航等區域航線調來支援，整個運能經過計算，去年提供金澎21.7萬，今年可以到24.8萬，增加3萬個座位沒有問題。