B型肝炎停藥一年約六成復發 台大建議健保調整給付

台大醫院肝炎研究中心團隊研究發現，慢性B肝患者在停藥一年下，約有6成患者在停藥3到9個月內有病毒復發情況。記者簡浩正／攝影 分享 facebook 慢性B型肝炎是國人重要的健康問題，目前健保給付B肝用藥以3年為期。台大醫院研究發現，雖然有B肝患者在一定療程後，出現抗體有明顯改善，但也有患者停藥3個月就出現病毒反應，建議健保可因應臨床發現，適度調整B肝用藥的給付標準。

台大醫院內科部醫師蘇東弘表示，據統計，慢性肝炎、肝硬化是國人十大死因第十位。目前約170至200萬名慢性B型肝炎帶原者，其中約兩成患者需治療，但若沒妥善監測或用藥物控制，慢性B肝可能會進展為肝硬化及肝癌。但因不知自己罹病、停藥、沒回診持續肝功能追蹤等因素，推估目前約兩萬人正在治療中。

台大醫院肝炎研究中心團隊，從2012年10月到2017年8月，針對慢性B肝健保給付用藥3年為期的現狀進行患者研究，以病毒復發高於2000 IU/mL為標準，發現停藥後第一個月的病毒量很重要，且在停藥一年下，約有六成患者在停藥三到九個月內有病毒復發情況。

為什麼B肝在用藥後，還是可能會復發？蘇東弘說，B肝病毒一旦侵犯肝細胞，就容易在肝細胞裡形成共價環狀的DNA，不容易根除。目前現有的抗病毒藥物主要是抑制病毒複製，所以當停藥時，免疫力又無法控制，肝炎可能就會復發。他說，如果台灣能採用延長控制病毒藥物使用時間的國際建議，就更能達到血清B肝病毒表面抗原消失，及產生保護抗體的功能性治癒目標。